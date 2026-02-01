الرقابة الصحية: تجديد الاعتماد لـ 16 منشأة صحية وفقا لمعايير GAHAR

18 حجم الخط

أصدرت اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في إطار اجتماعها الدوري المنعقد اليوم، حزمة جديدة من قرارات منح الاعتماد الكامل والاعتماد المبدئي وتجديد الاعتماد لعدد (16) منشأة صحية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا، وبما يعد إعلانًا رسميا بنتائج التقييم للمنشآت المتقدمة بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة.

خريطة الاعتماد تشهد نموا متوازنًا من حيث التوزيع

وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هذه القرارات تعكس اتساعا مستمرًا في قاعدة المنشآت الملتزمة بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن خريطة الاعتماد تشهد نموا متوازنًا من حيث التوزيع الجغرافي وتنوع جهات تقديم الخدمة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن ما نرصده اليوم يعد تحولًا مؤسسيًا حقيقيًا، حيث أصبحت الجودة إطارًا حاكمًا لعمل المنشآت الصحية بمختلف تبعياتها، ولم تعد قاصرة على قطاع دون غيره، مؤكدا أن ما يتم تحقيقه من تقدم في نشر ثقافة الجودة بالرعاية الصحية يأتي ترجمة واضحة لرؤية القيادة السياسية في إحداث نقلة نوعية شاملة في القطاع الصحي المصري، وبناء نظام صحي حديث قائم على الجودة والحوكمة وسلامة المرضى واستدامة الأداء.

وأشار تقرير اللجنة إلى اعتماد منشآت جامعية جديدة، حيث حصل "مستشفى معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية" على الاعتماد الكامل بعد اجتياز مرحلة الاعتماد المبدئي، كما حصل "مستشفى الكلى والمسالك البولية الجامعي بمحافظة المنيا" على الاعتماد المبدئي، وبذلك يرتفع عدد المستشفيات الجامعية الحاصلة على الاعتماد إلى (15) مستشفى جامعي، وهو ما يرسخ مكانة ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، حيث يضمن اعتمادها تكامل جودة الخدمة العلاجية مع جودة التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي.

كما تضمنت القرارات اعتماد وتجديد اعتماد منشآت تابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث تقررتجديد اعتماد "مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية"، إلى جانب منح شهادة الاعتماد الكامل وفقا لمعايير GAHAR لكل من:

• وحدة طب أسرة الشيخ علي – محافظة أسوان

• وحدة طب أسرة الحربياب – محافظة أسوان

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن الانتقال من الاعتماد المبدئي إلى الاعتماد الكامل، أو تجديد الاعتماد، يمثل مؤشرًا مهمًا على استقرار نظم الجودة داخل المنشأة وقدرتها على الحفاظ على مستوى الأداء وتحسينه، مضيفًا أن الاعتماد ليس شهادة تُعلق، بل منظومة تشغيل وممارسة يومية تراجع وتُحدث باستمرار.

كما أشار التقرير إلى منح شهادة الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة من "جهار" لعدد من المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان بقطاعيها العلاجي والرعاية الأولية، بما يؤكد تنامي التزام المنشآت الحكومية بمعايير الاعتماد، حيث حصلت على الاعتماد المبدئي كل من:

• مستشفى حميات مطوبس – محافظة كفر الشيخ

• وحدة طب أسرة البستان – محافظة دمياط

• وحدة طب أسرة الملكيين البحرية – محافظة الشرقية

فيما تقرر تجديد اعتماد مبدئي لكل من:

• مستشفى القناطر الخيرية العام – محافظة القليوبية

• مستشفى الشيخ زايد التخصصي – محافظة الجيزة

• وحدة طب أسرة أبيس الرابعة – محافظة البحيرة

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن إقبال منشآت وزارة الصحة، سواء المستشفيات أو وحدات الرعاية الأولية، على الاعتماد وتجديده يعكس ترسخ ثقافة الجودة على مستوى الخدمة المباشرة للمواطن، وهو ما ينعكس على سلامة الرعاية واستمرارية تحسين الأداء.

كما شمل قرار اللجنة العليا للاعتماد منشآت تابعة للقطاع الخاص، في إطار التأكيد على أن الجودة معيار موحد لجميع مقدمي الخدمة

وأوضح د.أحمد طه، أن مشاركة القطاع الخاص في منظومة الاعتماد تعزز التنافس الإيجابي القائم على الجودة، وتمنح متلقي الخدمة قدرًا أعلى من الثقة في مستوى الرعاية المقدمة.

كما شملت القرارات منشآت تابعة للقطاع الأهلي، بما يجسد قدرة مؤسسات المجتمع المدني على الالتزام الصارم بمعايير الجودة، ويؤكد أن العمل الأهلي شريك فاعل في تقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة.

وشدد رئيس الهيئة على أن تزايد اهتمام المنشآت الصحية بتجديد الاعتماد يحمل دلالة مهمة، حيث أن تجديد الاعتماد يعبر عن قناعة إدارية ومهنية بأن الجودة عملية مستمرة وليست حدثًا عابرًا، وأن الحفاظ على مستوى الأداء لا يقل أهمية عن الوصول إليه.

