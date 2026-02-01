الرعاية الصحية: مريض التأمين الشامل يدفع 482 جنيهًا مهما بلغت تكلفة العملية

الأحد 01 فبراير 2026
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء 25 ألف عملية وتدخل جراحي بمحافظة السويس، وذلك من خلال 4 مستشفيات تابعة للهيئة، ووفق أعلى معايير الجودة العالمية وبمعدلات نجاح مرتفعة.

إجراء 20 ألف عملية جراحية من بينها نحو 30% جراحات متقدمة وذات مهارة عالية

وأوضح رئيس الهيئة أن التدخلات الطبية شملت إجراء 20 ألف عملية جراحية، من بينها نحو 30% جراحات متقدمة وذات مهارة عالية، إلى جانب 5 آلاف حالة قسطرة وتدخلات علاجية باستخدام المناظير، وذلك من خلال مجمع السويس الطبي، ومستشفى دار صحة المرأة والطفل، مستشفى الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا التنوع في نوعية التدخلات الجراحية يعكس قدرة مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، وتقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الطبية الحديثة، كما يعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية الطبية، وقدرة المنشآت الصحية بمحافظة السويس على تقديم خدمات علاجية متقدمة.

منتفع التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط قيمة مساهمة رمزية

ونوه رئيس الهيئة أن منتفع التأمين الصحي الشامل لا يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط قيمة مساهمة رمزية، مهما بلغت التكلفة الفعلية للعملية الجراحية، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات مليون جنيه، بما يرسخ مبادئ العدالة الصحية ويخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وزير الصحة يطلق دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة

من نزف الدم إلى الإعاقة.. كيف خذلت منظومة الصحة مرضى الهيموفيليا بمصر؟.. 10 آلاف مصاب وقرارات العلاج على نفقة الدولة لا تكفي ثمن حقنة

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الاستثمار في العنصر البشري الركيزة الأساسية لنجاح التدخلات الجراحية داخل المنشآت، حيث تضم فرقًا طبية مؤهلة من الاستشاريين والأخصائيين وهيئات التمريض، يتم تأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر وفق بروتوكولات علاجية محدثة وأحدث الممارسات الطبية العالمية، بما ينعكس مباشرة على تحسين جودة الأداء الجراحي ورفع معدلات الأمان وسلامة المرضى.

