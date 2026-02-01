المونيتور: جنوب أفريقيا تتجه إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية نهائيًّا مع إسرائيل

18 حجم الخط

كشف موقع المونيتور نقلًا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أنه من المتوقع أن تقدم جنوب أفريقيا قريبًا على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل كامل.

المونيتور: جنوب أفريقيا تقدم على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بشكل كامل

وجاء في تقرير المونيتور: وصلت العلاقة الحساسة تاريخيًّا بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، والتي توترت بالفعل بسبب الحرب في غزة، إلى نقطة تحول حاسمة مع تراجع لافت وبقائها عند أدنى مستوياتها، خاصة بعد أن أمهلت بريتوريا يوم الجمعة القائم بالأعمال الإسرائيلي أرييل سيدمان 72 ساعة لمغادرة البلاد، وبالمثل ردت إسرائيل بمنح الدبلوماسي الجنوب إفريقي شون إدوارد باينفيلدت المهلة نفسها لمغادرة البلاد.

وفي المقابل أعلنت إسرائيل ممثل جنوب أفريقيا شخصا "غير مرغوب فيه" وتمهله 72 ساعة للمغادرة.

وفي إعلانها عن الطرد يوم الجمعة، أشارت بريتوريا إلى "سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف الدبلوماسية" من جانب إسرائيل، والتي تضمنت "الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية؛ لشن هجمات مهينة ضد الرئيس سيريل رامافوزا" فضلًا عن فشل المسؤولين الإسرائيليين في إبلاغ الحكومة بالزيارات الدبلوماسية التي قاموا بها في جميع أنحاء البلاد.

جذور التوتر بين إسرائيل وجنوب إفريقيا



ويؤكد تقرير "المونيتور" أن الأزمة الحالية تعد امتدادًا لمسلسل من العلاقات المعقدة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، حيث كان نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا (1948-1994) من بين الحكومات الإفريقية القليلة التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973.

