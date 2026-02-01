الأحد 01 فبراير 2026
بيعمل غرز على الطريق، إصابة شابين انقلبت سيارتهما بدائري الفيوم

أصيب شخصان من الفيوم بإصابات مختلفة في أنحاء الجسد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدائري لمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، فيما لم تتأثر حركة المرور بالحادث، لوجود السيارة المقلوبة خارج نهر الطريق.

انقلاب سيارة علي الطريق الدائري

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد ببلاغ وارد من  المزارعين، عن انقلاب سيارة ملاكي بالأراضي الزراعية على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، في نطاق المركز، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة قوة من مركز شرطة الفيوم، وإدارة مرور الفيوم، وسيارة مرفق الإسعاف، وتبين أن السرعة الزائدة وتعمد قائد السيارة إبراز قدرته على عمل غرز بين السيارات، أفقده القدرة على السيطرة على مقود السيارة، ما أدى انقلابها، وإصابة شخصين،  وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم والفحوصات الطبية اللازمة.

قرارات النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة العامة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

نصائح من الإدارة العامة للمرور

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح، أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، واتباع إرشادات الأزمات والطرق والإشارات الضوئية، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد تتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

كما يجب المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

