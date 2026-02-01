الأحد 01 فبراير 2026
حمزة عبد الكريم: فخور بالانضمام لبرشلونة وأحلم باللعب للفريق الأول (صور)

علق حمزة عبد الكريم، على انتقاله إلى صفوف برشلونة أتلتيك قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، معربا عن سعادته الكبيرة بخوض هذه التجربة الجديدة في مسيرته الكروية.

أعلن نادي برشلونة رسميا التعاقد مع حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، مع وجود بند يمنح النادي الكتالوني أحقية شراء اللاعب في نهاية الموسم.

أول تعليق من حمزة عبد الكريم

وقال حمزة عبد الكريم، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي برشلونة: أشعر بحالة رائعة، ومتحمس للغاية، ولا أطيق الانتظار للنزول إلى أرض الملعب.

وأضاف: هدفي هو بذل كل ما في وسعي من أجل هذا النادي، وأتمنى أن أصل إلى الفريق الأول وأمثل برشلونة بأفضل صورة ممكنة.

وواصل مهاجم الأهلي الشاب حديثه مؤكدًا شغفه الكبير بكرة القدم، قائلا: أنا إنسان طبيعي أعشق كرة القدم، فهي شغفي وما أحب القيام به، وأبذل فيها كل جهدي.

ووجه حمزة عبد الكريم رسالة إلى الجماهير المصرية والعربية، قائلا: هذه خطوة جديدة في مسيرتي، وأنا متحمس لها للغاية، وأتمنى أن أتمكن من جعل الجماهير المصرية فخورة بي، وأن أمثل العالم العربي بأفضل شكل.

واختتم حمزة عبد الكريم تصريحاته بالتأكيد على طموحه الكبير، قائلا: طموحي أن ألعب للفريق الأول، وأن أُشرف النادي، وأعد الجماهير ببذل أقصى مجهود وتقديم كل ما لدي.

