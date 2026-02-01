إيقاف ثنائي الزمالك الأبرز، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ16 بالدوري

18 حجم الخط

الدوري الممتاز، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الأهلي ووادي دجلة

إيقاف أحمد أيمن أحمد محمود، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وبتروجيت

إيقاف حسام عبد المجيد عبد السلام، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد عبد الموجود الشربيني عيد، لاعب فريق بتروجيت، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والجونة

إيقاف كرونسلاف يورتيتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد السيد محمد محمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

إيقاف كريم وليد سيد صالح حسن سيد، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي وسموحة

إيقاف محمد كونيه لاعب فريق سموحة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

مباراة مودرن سبورت والإسماعيلي

إيقاف محمد هلال علي عطية لاعب فريق مودرن سبورت مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف.

مباراة فاركو وزد أف سي

إيقاف جابر كامل جابر كامل لاعب فريق فاركو مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 7500 جنيه وذلك للطرد للعب العنيف للمرة الثانية.

الاتحاد وحرس الحدود

إيقاف محمد إبراهيم توني إبراهيم، لاعب فريق الاتحاد، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

أسامة فيصل، فيتو

مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي

إيقاف طلعت محرم حسن أحمد، مدرب عام فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أسامة فيصل أحمد عبد الهادي، لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عاصم صلاح أحمد عبد اللطيف، مدرب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.



مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile لموسم 2025-2026، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

