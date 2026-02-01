قصة طالوت في القرآن!

18 حجم الخط

إنها قصة طالوت.. تلك التي حوت درسًا رصينًا في إحياء الإرادة الصلبة في النفوس وقت الحسوم، فيها من الإشارات الإلهية والتي أتت في سياق سردها، إذ أوقفتنا على أم المعاني.. والقائلة: بالإرادة القوية يمكن تحويل الهزيمة إلى نصرٍ مؤزر..

وقد مضت في قصة طالوت سنة الله في بني إسرائيل الذين لم يكترثوا ولم يستشعروا ألمًا حينما وقعوا رهينة في يد الجبابرة، فاستثقلوا القتال دفاعًا عن النفس وعن الكرامة، ولم يتعلموا درسهم القديم، إذ دعاهم موسى من قبل للدفاع عن أنفسهم لرد عدوان المعتدين فلم يمتثلوا لنداء الذود عن الأعراض، فعُوقبوا بالتيه بأرض سيناء، وهاموا على الوجوه في الصحاري والقفار ردحًا من الزمان..

ثمّ بدت منهم في تلك الحادثة رغبة في حمل السلاح لإخراج المعتدين من ديارهم التي استوطنوها، وكلّموا نبي زمانهم في ذلك، عساه يكون دليلا لهم يرشدهم سبيل الخلاص.. بسم الله الرحمن الرحيم (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ) (سورة البقرة: 246).

نعم ذهبوا لنبي زمانهم وسألوه الخلاص، لكن النبي لم يتسرّع في إجابة قومه إلى القتال، فالحماسة الفائرة قد لا تثبت على حال في انعدام وجود إرادة ثابتة على العزم، فحذَّر النبي بني إسرائيل مغبة العواطف والنزوات الطارئة إذ قال لهم: (قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ) هل أنتم جادون في خوض القتال إن كُتب عليكم.. (قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا).

هكذا كان جوابهم، استمساكا بقرار الحرب، وتبدى من كلامهم الإصرار والعزيمة إذ قالوا: ولماذا لا نقاتل في سبيل الله، وقد طُردنا من ديارنا، وتشرد أبناؤنا، وساء حالنا؟ قال لهم نبيهم: إن الله اختار لكم طالوت ملكًا عليكم.. وهو طالوت بن قيس من ذرية بنيامين بن يعقوب شقيق يوسف.. (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا).

وبدت منهم المراوغة بعبارات التردد والجدل، إذ قالوا: كيف يكون ملكًا علينا وهو ليس من أبناء الأسرة التي يخرج منها الملوك ـ أبناء يهوذا ـ كما أنه ليس غنيًا وفينا من هو أغنى منه؟ (قَالُوَاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ).

قال نبيهم: إن الله اختاره، وفضله عليكم بعلمه وقوة جسمه.. (قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)، قالوا: ما هي آية ملكه؟ قال لهم نبيهم: يسترجع لكم تابوت العهد وتحمله الملائكة ـ وهو صندوق فيه بعض آثار لما تركه آل موسى وآل هارون قد فقده بنو إسرائيل في إحدى معاركهم التي هُزموا فيها.

(وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ).

ووقعت هذه المعجزة.. وعادت لهم ألواح التوراة وعلى فوره قام طالوت بتجهيز جيش لُجب من بني إسرائيل، وسار بهذا الجيش وقد اعتمر في ذهنه أن يختبر ثبات الذين خرجوا معه لمعركة الحسم، وطال المسير بالجيش حتى نال العطش مناله منهم، فانتهزها طالوت فرصة لاختبار الإرادة في صفوف جيشه، فهو يدرك أن في جيشه من التحق به خجلًا، أو عن تردد من دون اقتناع وإيمان بحتمية اللقاء..

وأن من بين الصفوف مرضى القلوب والمنافقين، بل وضعاف النفوس ممن إذا كانوا في الجيش زادوهم خبالًا.. ويقف طالوت خطيبًا بالجند فيخبرهم بأن الله مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس مني وليفارق الجيش، ومن صبر ولم يشرب أو شرب غرفة بيده فهو الذي يمضي معنا إلى المعركة..

وأردف قائلا: كيف بمن لا يصبر علي العطش أن يصبر إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق، والذى لا ينصاع لقائده في صغير الأمر سيعصاه في الكبير. (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ).

وتحكي لنا الآيات نكوص أكثرية الجند وقعودهم إذ شربوا من النهر.. ولا يبقى مع طالوت إلا قلة قليلة، من ذوي الإرادات الصلبة القوية، ومن ذوي الهمة العالية والعزم الشديد، وبهؤلاء يكون الإنجاز والحسم.. (فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنْهُمْ).

وقد وقف طالوت بهذا الامتحان على من هم للقاء المصيري المرتقب، مهما يكن من قلة عددهم حيث لم يبق إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا من جملة اثني عشر ألفًا، كانوا يستعدون لمواجهة خمسة عشر ألفًا، لكن هذا العدد القليل هم مفرزة من الشجعان..

ومع ذلك لم يخلُ الأمر من بعض التردد داخل تلك المجموعة، ففيهم بعض النفر ممن لم تكتمل إرادتهم بدرجتها القصوى لمواكبة مستوى الحدث الجلل، وقد قلًّ العدد وينظرون إلى أنفسهم فيستصغرون شأنهم أمام جحافل جيش العدو بقيادة -جالوت- بعددهم وعُدتهم فيقولون (لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ)..

فلو تأخر القتال كي نزيد من عددنا وعتادنا.. (فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ) ويرد عليهم أصحاب الإرادة العالية القوية ممن هم للظرف.. (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ).

بقيت القلّة الثابتة المؤمنة قوية الإرادة مع طالوت، عازمة على خوض معركة الخلاص الكبرى، فلاقت عدوّها في الميدان بمعنويات مرتفعة، يكلأها التوكل على الله والاستمداد من قدرته والاستعانة بأرصدة من الصبر تنساب من السماء: (وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).

ويكون النصر حليفًا للفئة القليلة المؤمنة بقضيتها والمتسلحة بالإيمان، والمتحلية بالإرادة القوية الثابتة.

وتنتهي القصّة ببروز جندي من عرض الجيش تحلى بإرادة قتالية فائقة، مكنته من مبارزة جالوت قائد جيش الأعداء، ويصرعه أمام جنده فتنهار المعنويات في صفوفهم وترتفع في صفوف جند طالوت..

ويكون لهذا الجندي شأن مع قومه، نبيّ وملك، يجمع بين الإيمان والقوة والعدل والتمكين العريض، أهّله بلاؤه الحسن في المعركة لتولّي القيادة: (فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ) نعم هي الإرادة القوية تلك التي تجعل المستحيل ممكنًا، والهزيمة نصرًا، والحلم واقعًا، والضيق فرجًا..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.