رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يفتتح استوديو النشرات المطوّر بقناة النيل الدولية

18 حجم الخط

افتتح أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، استوديو النشرات الجديد لـ قناة النيل الدولية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التطوير تستهدف إعادة تقديم القناة برؤية عصرية تتماشى مع المعايير الدولية في العمل الإخباري.

وجرى الافتتاح بحضور عدد من قيادات الهيئة الوطنية للإعلام، وغادة الفقي، رئيس قطاع الأخبار، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، إلى جانب العاملين بالقناة، حيث تم استعراض ملامح المرحلة الأولى من خطة التطوير، والتي تركز على تحديث البنية الفنية والتقنية، وتحسين بيئة العمل داخل القناة.

ويعد استوديو النشرات الجديد أحد أهم محاور المرحلة الأولى من تطوير قناة النيل الدولية، إذ تم تجهيزه بأحدث النظم الفنية والتكنولوجية، بما يواكب متطلبات البث الإخباري الحديث، ويسهم في رفع جودة الصورة والأداء التحريري، ويعزز قدرة القناة على نقل الأخبار بقدر أكبر من الاحترافية والسرعة.

كما شملت أعمال التطوير الانتهاء من تحديث المقر الإداري للقناة، في إطار خطة تهدف إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري والفني، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام ويحقق أعلى درجات التنسيق بين فرق العمل المختلفة.

وفي السياق ذاته، تتواصل حاليًا أعمال تطوير استوديو البرامج، تمهيدًا لاستكمال منظومة التحديث الشامل، والتي تستهدف تقديم محتوى إعلامي متنوع يعكس القضايا المصرية والإقليمية والدولية برؤية مهنية حديثة تخاطب الجمهور العالمي.

ومن المتوقع أن تنطلق قناة النيل الدولية بشكلها الجديد بعد عيد الفطر المبارك، في إطار رؤية الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز الدور الخارجي للإعلام المصري، وتقديم رسالة إعلامية تعكس الصورة الحقيقية لمصر وتواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.