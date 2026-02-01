الأحد 01 فبراير 2026
الوطنية للإعلام تنعي الإذاعية القديرة فاطمة طاهر

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإذاعية القديرة فاطمة طاهر، التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالعطاء في رحاب ميكروفون الإذاعة. 

الإذاعية فاطمة طاهر

فاطمة طاهر هي أول صوت نسائي فى إذاعة القرآن الكريم، وقد  قدمت الإذاعية الراحلة برامج متميزة أسهمت فى نشر الوسطية والتسامح عبر مسيرة عطائها. 

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلاميـة الراحلة ولجميع الزملاء، وقالت: نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها  بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.

وفاة الإذاعية فاطمة طاهر 

وأعلنت الإعلامية أمال سعد منذ ساعات قليلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، وفاة الإذاعية الكبيرة فاطمة طاهر عن عمر 78 عامًا.

وفاة الإذاعية فاطمة طاهر

وكتبت أمال سعد: "أبلغتني الآن الأستاذة وفاء ابراهيم بخبر حزين وهو وفاة الإذاعية القديرة الاستاذة فاطمة طاهر أول صوت نسائي في إذاعة القرآن الكريم. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولم يعلن حتى الآن موعد عزاء وجنازة الإذاعية القديرة فاطمة طاهر.

