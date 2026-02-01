الأحد 01 فبراير 2026
أخبار مصر

وزير البترول يعين رئيسا جديدا للقابضة للغازات الطبيعية إيجاس

وزير البترول،فيتو
وزير البترول،فيتو
أصدر المهندس  كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف  المهندس  محمود عبدالحميد محمود محمد مستشارًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) عقب بلوغه السن القانونية للتقاعد، نظرًا لما يتمتع به من خبرة عملية وفنية كبيرة في مجال الإنتاج، وتعظيمًا للدور الذي تلعبه الشركة كونها محورا استراتيجيا لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والطاقة، وتوفير الاحتياجات المحلية من الغاز.

كما أصدر قرارًا بتكليف المهندس سيد أحمد عبد الفتاح سليم عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اعتبارًا من ٢٠٢٦/٢/١.

