سياسة

الكاثوليكية تحتفل بمرور 800 عام على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي

الفرنسيسكانية
الفرنسيسكانية
تستعد عائلة الأنشطة الفرنسيسكانية بمصر لتنظيم المؤتمر التكويني لمنشطي الأنشطة، تحت عنوان "العبور الأخير"، في لقاء روحي وتكويني يجمع الرهبان والراهبات، والخدام والخادمات، سعيًا إلى تجديد الحياة، والخدمة على ضوء الروح الفرنسيسكانية الأصيلة.

عبور القديس فرنسيس الآسيزي

يأتي هذا المؤتمر في سياق الاحتفال بمرور 800 عام على عبور القديس فرنسيس الآسيزي إلى الوطن السماوي، وهي ذكرى تحمل بُعدًا روحيًا، يدعو إلى التأمل في معنى الالتزام، والرسالة، والخدمة، ومراجعة الذات، والانطلاق من جديد بقوة نعمة الله.

يتضمن برنامج المؤتمر لقاءات تكوينية متخصصة، وصلوات وقداسات، وترانيم، وأنشطة ثقافية، وفنية، بجانب رياضات روحية تساعد المشاركين على تعميق خبرتهم الإيمانية، وتجديد رسالتهم في خدمة الكنيسة، والمجتمع.

يُقام المؤتمر تحت مسؤولية الأب سامر مسعود الفرنسيسكاني، بمشاركة المجلس المساعد له، في إطار رؤية تهدف إلى تنمية المنشطين روحيًا، وإنسانيًا، ورسوليًا، ليكونوا شهودًا أمناء لرسالة القديس فرنسيس الآسيزي في عالم اليوم.

