الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق قافلة طبية مجانية بقراقص في محافظة البحيرة

قافلة طبية
قافلة طبية
تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، عن انطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقراقص التابعة لمركز دمنهور، وذلك على مدار يومي الأحد والاثنين الموافق 1 و2 فبراير الجاري، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتعزيز منظومة الرعاية الصحية وتكثيف القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.

القوافل الطبية المجانية أحد الركائز للارتقاء بالخدمات الصحية

وتقدم القافلة خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، وصرف العلاج بالمجان، على أن يتم تلقي الخدمة للمواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي، وللأطفال بشهادة الميلاد، وأكدت محافظ البحيرة، أن القوافل الطبية المجانية تُعد أحد الركائز الأساسية للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة، مشيرة إلى استمرار تنظيمها بصفة دورية بكافة المراكز، بما يضمن وصول الخدمة الطبية إلى مستحقيها.

 

الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية 

جدير بالذكر نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال فريق القوافل الطبية، قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما التابعة لمركز شبراخيت، وذلك بمشاركة 10 عيادات طبية متنقلة، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي المجاني على 1006 مواطنين، حيث شملت تقديم الخدمات الصحية في عدد من التخصصات الطبية، من بينها الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، والرمد، إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة،كما تضمنت القافلة معملي للدم وللطفيليات، وجهازي أشعة عادية وسونار، بالإضافة إلى عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمن»، فضلًا عن تواجد لجنة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى عند الحاجة.

 

مديرية الصحة بالبحيرة لمركز دمنهور بقراقص محافظ البحيرة لمركز شبراخيت بقرية أبو السحما

الجريدة الرسمية