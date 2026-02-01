فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب المحافظين

18 حجم الخط

تعلن اللجنة العليا لانتخابات حزب المحافظين، برئاسة محمد تركي، عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق ١ فبراير ٢٠٢٦ وحتي ١٥ فبراير ٢٠١٦، وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.



المواقع الحزبية التى يتم الترشيح عليها

ويشمل فتح باب الترشح:

الترشح على رئاسة حزب المحافظين

الترشح لعضوية الهيئة العليا للحزب

الترشح يقتصر فقط على الأعضاء مجددي العضوية لعام ٢٠٢٦

وتؤكد اللجنة أن الترشح يقتصر فقط على الأعضاء مجددي العضوية لعام ٢٠٢٦، والمُدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية.

كما تهيب اللجنة بجميع الراغبين في الترشح الالتزام بالضوابط والإجراءات المعلنة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية، وإتاحة الفرصة أمام كوادره للمشاركة الفاعلة في بناء مؤسساته المنتخبة.

