بعد تصديق السيسي عليها، النص الكامل لاتفاقية التنقيب عن البترول بالصحراء الغربية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ط)، قرار جمهوري بتصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 82 لسنة 2025، بشأن الترخيص بالبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب شرق ملیحة وشرق كنایس وتنمیة غرب الرزاق بالصحراء الغربیة.

وجاء في النص الأول لقانون 82 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس السيسي "يرخیص لوزیر البترول والثروة المعدنیة، فى التعاقد مع الھیئة المصریة العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشونال إینرجى ھولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله فى المناطق المندمجة للبحث والتنمیة جنوب شرق ملیحة وشرق كنایس وتنمیة غرب الرزاق بالصحراء الغربیة".

تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قـوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

ونشرت الجريدة الرسمية النص الكامل لاتفاقية إلتزام لـ البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.

