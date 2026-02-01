النقل تسير رحلات للمشاركين في اللقاء الأول للهيئات الشبابية بتخفيضات تصل لـ 50%

الأحد 01 فبراير 2026
النقل تسير رحلات للمشاركين في اللقاء الأول للهيئات الشبابية
قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة اكتا بنقل 3000 شاب وفتاة من المشاركين في اللقاء الأول لبرامج الهيئات الشبابية بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الجديدة.

وجاء ذلك من خلال تشغيل 3 رحلات ذهاب و3 رحلات عودة باستخدام القطار الكهربائي الخفيف  LRT (بتخفيض 50%)، وقيام شركة اكتا للنقل الجماعي بتسيير عدد من الرحلات ذهابا وعودة (بتخفيض 40%)، في إطار الدور المجتمعي للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في تشجيع الشباب على المشاركة بفاعلية وإيجابية في الأحداث التي تنظمها الدولة المصرية والتعرف على مشروعات ومكتسبات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

ويأتي ذلك في إطار الدور الخدمي الكبير الذي تلعبه وسائل النقل المختلفة في تسهيل حركة تنقل المواطنين وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي  بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية وفي إطار الإقبال المتزايد من جمهور الركاب لاستخدام القطار الكهربائي الخفيف LRT سواء القادمين من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والمحطات الأخرى بمدن شرق القاهرة إلى العاصمة الجديدة والعكس وفي ضوء التنسيقات المستمرة بين وزراتي النقل والشباب والرياضة

 

وأعرب المشاركون في اللقاء عن سعادتهم بزيارة  محطة عدلي منصور المركزية التبادلية  التي يتم بها تبادل الخدمة بين 6 وسائل نقل مختلفة، هي (‏الخط الثالث للمترو - القطار الكهربائي الخفيف LRT ‎ - خط سكة حديد «عدلي منصور - السويس ‏- محطة للسوبر جيت، - الأتوبيس الترددي  BRT - الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام)، ), والتي سبق وحصلت على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022

 وجاء ذلك طبقًا ل "ENR" العالمية والتي تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرًا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.

 كما أشاد المشاركون بالقطار الكهربائي الخفيف ومساهمته الفعالة في تسهيل حركة تنقل المواطنين من محطة عدلي منصور ومدن شرق القاهرة إلى العاصمة الجديدة بوسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة ونظيفة وصديقة للبيئة مع تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشاد المشاركون بتميز الخدمات التي تقدمها  أتوبيسات شركة أكتا (ACTA) للنقل الجماعي في العاصمة الجديدة م حيث كونها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة توفر تجربة تنقل آمنة وسلسة عبر مقاعد مريحة، ومكيفة الهواء، مع وجود كاميرات مراقبة. بالإضافة إلى وجود شاشات عرض ومحطات ناطقة، وتسهيلات وأماكن لذوي الهمم مؤكدين أنهم فخورين بالإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في كافة المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها قطاع النقل والمواصلات.

