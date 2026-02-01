Watch It تطرح البرومو الرسمي لمسلسل اتنين غيرنا (فيديو)

18 حجم الخط

طرحت منصة Watch It البرومو الرسمي لمسلسل اتنين غيرنا الذي يجمع كل من آسر ياسين ودينا الشربيني ويعد من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان الدرامي المقبل.

ولقد أرفق حساب المنصة على موقع تبادل الصور انستجرام تعليقا مرفقا بالبرومو يقول فيه: “بين يوم وليلة.. كل حاجة ممكن تتغير.. البرومو الرسمي لمسلسل اتنين غيرنا يعرض في رمضان 2026 على Watch It”.

dmc تطرح لقطات من كواليس “اتنين غيرنا”

وكانت قناة "dmc" قد نشرت مؤخرا لقطات حصرية من كواليس مسلسل "اتنين غيرنا" المقرر عرضه على شاشتها في شهر رمضان المبارك.

وكشفت اللقطات عن أجواء العمل منا زاد من تشوق الجمهور لمتابعة هذا المسلسل المنتظر.

ومسلسل "اتنين غيرنا" بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، نردين فرج، ومحمد السويسي، ومن تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

أحداث مسلسل اتنين غيرنا

المسلسل يدور في إطار درامي رومانسي، حول "حسن" الذي يلتقي بـ "نور" وهي سيدة يجمعهما القدر من خلال تصادفهما معًا في موقف ما، ليجد كل منهما طوق نجاة للآخر، إذ يجدا أن ماضيهما متشابك مع بعضهما البعض.

ويعد العمل من أبرز المسلسلات الدرامية التي تتنافس في موسم دراما رمضان ومن المتوقع أن يكون من الأعمال التي يتابعها الجمهور بسبب أبطاله وقصته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.