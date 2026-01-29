صندوق مكافحة الإدمان والإدارة العامة لمكافحة المخدرات يطلقان قافلة تجوب الأندية الرياضية

18 حجم الخط

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 74، قافلة توعوية تجوب الأندية الرياضية الكبرى تحت عنوان "لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات"، للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وبدأت القافلة التوعوية من مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتجوب الأندية الرياضية "الأهلي، الزمالك" وغيرها من المنشآت لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، حيث تم تنفيذ أنشطة لتوعية زوار الأندية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال 35 مركز علاجي بالمحافظات المختلفة كذلك الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم “15363”.

كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء الأسر المترددة على الأندية الرياضية ضمن مبادرة "رحلة عزيمة" لحماية الأطفال من التدخين والمخدرات، ويأتي تنفيذ مبادرة "رحلة عزيمة" في إطار البرنامج الدولي CHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أعلنت تنفيذه، وتستهدف "رحلة عزيمة" توعية الأطفال في الفئة العمرية من "8 إلى 12 عاما" بمخاطر المخدرات كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال ومرتبطة برفع الوعى بخطورة التدخين، كما تضمنت الأنشطة للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن، كما تم توزيع هدايا ولعب للأطفال مرتبطة برفع وعيهم بأضرار التدخين.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية ممَثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانت قد كرمت الأيام الماضية عددا من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وجاء التكريم لنماذج من المتعافين بعد استكمال البرنامج العلاجي "من الإدمان الى التعافي "حيث توفر مراكز العزيمة التابعة للصندوق كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.