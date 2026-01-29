الخميس 29 يناير 2026
محافظات

رفع 85 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بحي وسط الإسكندرية

دفعت المهندسة ايمان عباس رئيس حي وسط الإسكندرية بحملة صباحية مكبرة، نفذتها إدارة أشغال الطريق.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باستمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انضباط الأسواق، وإزالة كافة الإشغالات والمُخالفات وإشغالات الباعة الجائلين.

وتوجهت الحملة لشوارع: زين العابدين، الرصافة، منشا، مسجد العطارين، مسجد حجاج، المينا الشرقية، الغرفة التجارية، أبو العلا، وجلال الدسوقى، وأسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات، إشغالات المقاهي، وتعديات  الباعة الجائلين التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاة، والتحفظ على 85 أشغال.

وأكدت المحافظة أنه بعد تطبيق الغرامات المقررة وتوجيه الإنذارات القانونية، سيتم توقيع الغلق الإداري لمدة تصل إلى ١٥ يومًا في حال تكرار المخالفات، فضلًا عن توقيع الغرامات المالية المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.

وجاري المتابعة اليومية ورصد أي مخالفات جديدة، وتطبيق القانون بكل حزم دون استثناء لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى.

