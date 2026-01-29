خوان بيزيرا يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام المصري

18 حجم الخط

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي في مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي قرار عودة بيزيرا بعد غيابه عن التشكيل الأساسي في مباراة بتروجت الأخيرة، حيث شارك بشكل محدود.

ويرى الجهاز الفني أن اللاعب يمثل إضافة قوية في وسط الملعب خلال مواجهة المصري، خاصة في ظل الحاجة لزيادة الفاعلية الهجومية والسيطرة على وسط الملعب في اللقاء المرتقب

وفاز الزمالك على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

في الدقيقة السادسة، احتسب الحكم ركنية لصالح بتروجت أرسلت داخل منطقة الجزاء تصدى لها دفاع الزمالك.

وفي الدقيقة السابعة، أطلق دودو لاعب بتروجت تصويبة قوية تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

وفي الدقيقة العاشرة، دخل الزمالك أجواء المباراة بعرضية من الجانب الأيمن للزمالك داخل منطقة الجزاء ورأسية من ناصر منسي وصلت سهلة في يد عمر صلاح حارس بتروجت.

وفي الدقيقة 21، أحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول، بعدما تلقى تمريرة بينية لينفرد من منتصف الملعب وينطلق داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة اصطدمت بالحارس وتهيأت مجددا أمام الدباغ والمرمى خالي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وفي الدقيقة 38، أحرز حسام عبد المجيد، الهدف الثاني للزمالك في شباك بتروجت، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل ضد عدي الدباغ، ليتصدى لها عبد المجيد ويسددها بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع، حرمت العارضة الزمالك من الهدف الثالث بعد تصويبة استعراضية مميزة من آدم كايد، اصطدمت في العارضة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، انحصرت الكرة في وسط الملعب وسط محاولات على استحياء من لاعبي بتروجت لتقليص الفارق.

وفي الدقيقة 79، أهدر الزمالك انفراد تام بالمرمى عن طريق خوان بيزيرا حيث أنهاها بتسديدة قوية أبعدها عمر صلاح حارس بتروجت عن مرماه.

وفي الدقيقة 85، تكررت فرصة الزمالك بعد انفراد تام بالمرمى من سيف الجزيري أنهاه بتسديدة أبعدها عمر صلاح عن مرماه، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثنائية.

