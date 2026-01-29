الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على بائعي الموبايلات بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية، 15 يوما علي ذمة التحقيق. 

كانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى يضم (4 عناصر إجرامية) تخصص نشاطهم الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى بيع هواتفهم المحمولة عبر المواقع الإلكترونية ومقابلتهم وشراء الهواتف منهم بعملات مالية مقلدة.

تم تتبع عناصر التشكيل وباستهدافهم تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 هاتف محمول من متحصلات نشاطهما - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية مقلدة" – عدد من الأختام والكارنيهات والأوراق والمستندات المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية- أجهزة "حاسب آلى - لاب توب "- ماكينات الطباعة والتصوير وأدوات القص والتغليف المستخدمة فى النشاط الإجرامى).

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم (3) وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المستولى عليها،وقيام أحدهم بتزوير العملات النقدية والمستندات الحكومية لراغبى الحصول عليها بمقابل مالى.

كما تم تحديد وضبط (6 أشخاص "من عملائهم") وبحوزتهم (كارنيهات ومحررات رسمية "مقلدة" منسوبة للعديد من الجهات الحكومية) وبمواجتهم اعترفوا بتحصلهم على المضبوطات من المتهمين المذكورين بمقابل مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة النصب والاحتيال على المواطنين مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

