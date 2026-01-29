حقيقة ترشيح بيونسيه وليدي جاجا للنسخة الجديدة من فيلم "ثيلما ولويز"

18 حجم الخط

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أنه تم ترشيح كل من المغنيتين ليدي جاجا، وبيونسيه، لبطولة النسخة الجديدة من الفيلم الكلاسيكي "ثيلما ولويز".

وكشفت التقارير، أن النجمة بيونسيه رفضت العرض، بينما قبلته جاجا، بينما يجري حاليا البحث عن مغنية ممثلة أخرى مشهورة للدور.

بيونسيه تطرح ألبومها الجديد في عيد الحب

كشفت النجمة بيونسيه، أنها تُخطط لإصدار ألبومها الجديد الذي لم يتم تسميته بعد، ويعد الفصل الثالث من ألبومها المُستوحى من موسيقى الروك، خلال عيد الحب.

وألمحت بيونسيه، إلى أنها ستطرح الجزء الأخير من ثلاثيتها الغنائية، بالتزامن مع كشفها عن منتجات جديدة لعيد الحب على موقعها الإلكتروني، قائلة:"قليل من موسيقى الروك أند رول مع الكثير من الإثارة".

وحطمت المغنية الأمريكية بيونسيه، رقمها القياسي لأعلى إيرادات حفل غنائي لفنانة، حيث حققت 17.7 مليون دولار إيرادات، لكل حفل من جولة COWBOY CARTER في ولاية هيوستن.

ذكرت تقارير فنية، أن النجمة بيونسيه أعادت تسجيل أغنية تينا تيرنر "Show Some Respect".

وأوضحت التقارير، أن بيونسيه، اختارت تلك الأغنية بالتحديد، لحبها الشديد لها، وأنها تنوي طرحها في ألبومها الجديد ACT III.

بيونسيه أغنى فنانة سمراء في العالم

تفوقت النجمة الأمريكية بيونسيه، رسميًا على ريهانا في ترتيب فوربس، لتصبح أغنى فنانة سمراء في العالم.

وقفزت بيونسيه إلي المرتبة 3113 عالميًا، بين أغنياء العالم، بينما تراجعت ريهانا إلي المرتبة 3127، في القائمة.

ترتيب بيونسيه

"فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات

وانضمت المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات رسميا، لتصبح بذلك خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز.

وأعلنت مجلة "فوربس"، أن المغنية الأمريكية بيونسيه أصبحت مليارديرة، لتنضم إلى لائحة الفنانين من المليارديرات التي تضم زوجها مغني الراب جاي زي، وتايلور سويفت وبروس سبرينجستين وريهانا، وفق مجلة فوربس المعروفة بتصنيفاتها لأغنى أغنياء العالم.

وحقَّقت بيونسيه البالغة 44 عامًا هذا الإنجاز بعد سنوات مربحة للغاية.

في عام 2023، حققت بيونسيه بجولتها العالمية "Renaissance" إيرادات بلغت قرابة 600 مليون دولار، بحسب "فرانس برس".

وأعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية عام 2024 بألبوم "كاوبوي كارتر" الذي حاز جائزة جرامي، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحا في العالم عام 2025.

وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من كتالوج موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت مجلة فوربس أن بيونسيه حققت 148 مليون دولار عام 2025 قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجرا في العالم.

وذكرت المجلة أنه رغم أن بيونسيه وسعت إمبراطوريتها التجارية بمشاريع مثل علامة تجارية للعناية بالشعر وعلامة تجارية للويسكي وخط ملابس، فإن معظم ثروتها الشخصية مستمدة من موسيقاها إلى جانب جولاتها العالمي.

