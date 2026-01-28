ضوابط المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

18 حجم الخط

أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، بيانًا رسميًا بشأن انتخابات النقابات الفرعية في مرحلتها الثانية، والمقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تُجرى في إطار من الحياد الكامل والشفافية والنزاهة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأوضح البيان أن دعوة الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية جاءت تنفيذًا لقرار مجلس النقابة العامة الصادر في 5 نوفمبر 2025، لانتخاب النقباء والأعضاء للدورة الانتخابية 2026 – 2030. وأشار إلى أن النقيب العام وجّه باتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير العملية الانتخابية وتذليل العقبات، بما يليق بمكانة نقابة المحامين وأعضائها.

وبيّنت النقابة أن لجان الاقتراع ستُعقد داخل مقار المحامين بالمحاكم، وبعض أندية المحامين، وأفنية عدد من المحاكم، وفق الجداول المعدة لكل نقابة فرعية، وذلك في نطاق عدد من النقابات بينها شمال وجنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان، شمال وجنوب الجيزة، شرق وغرب طنطا، شمال وجنوب الشرقية، شمال وجنوب الدقهلية، شمال وجنوب البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، وأسوان. ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً أو حتى انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته.

وأكد البيان ضرورة التحقق من شخصية الناخب قبل التصويت، من خلال كارنيه عضوية النقابة العامة للمحامين إلى جانب بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز سفر مميكن أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح، مع تسجيل التوقيع في الكشوف المخصصة لذلك.

وشددت النقابة على حظر الدعاية الانتخابية في محيط لجان الاقتراع، ومنع تواجد المرشحين أو أنصارهم أمام اللجان أو داخلها، فضلًا عن حظر استخدام المال الانتخابي، مع السماح بوجود وكيلين اثنين فقط لكل مرشح داخل اللجنة أثناء عملية الاقتراع، بينما يُسمح لكافة الوكلاء بحضور أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وفيما يتعلق بآلية التصويت، أوضحت النقابة أن الناخب يختار نقيبًا واحدًا فقط وعضو شباب واحدًا، إلى جانب عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد الجزئيات بكل نقابة فرعية، مع مراعاة تمثيل الجزئيات أثناء الفرز. وفي حال فوز أي مرشح بالتزكية، يتم توضيح ذلك في أوراق الاقتراع أو استبعاد الفئة المحسومة من التصويت وفق القواعد المنظمة. كما يجري التصويت على ميزانيات النقابات الفرعية في ورقة مستقلة باختيار “موافق” أو “غير موافق”.

وأشار البيان إلى أن أعمال الفرز ستتم داخل اللجان الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم، مع تسليمهم صورة من محضر الفرز، على أن تُرسل النتائج والأوراق إلى اللجنة القضائية العامة بكل نقابة فرعية، ثم إلى اللجنة القضائية العليا المنعقدة بمقر النقابة العامة للمحامين.

وأكدت النقابة أن إعلان النتائج النهائية يختص به مجلس النقابة العامة وحده، ولن يُسمح لأي مرشح فائز بتسلّم مهام منصبه إلا بعد الإعلان الرسمي للنتيجة واستكمال إجراءات التسليم والتسلّم.

واختتم مجلس النقابة بيانه بالتأكيد على وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، داعيًا إلى أن تكون الانتخابات ساحة للتنافس الشريف وعرض الرؤى والأفكار بما يخدم مصلحة النقابة ويرفع من شأنها، مع حثّ أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة والتعبير عن إرادتهم بصورة مستقلة، مشددًا على أن الانتخابات لحظة عابرة بينما تبقى الزمالة المهنية ركيزة دائمة بين المحامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.