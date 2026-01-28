ائتلاف السوداني: تشكيل الحكومة العراقية شأن وطني داخلي

18 حجم الخط

أكد ائتلاف الإعمار والتنمية في البرلمان العراقي بزعامة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن الشعب العراقي يتطلع إلى حكومة وطنية جامعة تمثل إرادته وتحفظ أمنه واستقراره.

مواجهة التحديات ومعالجة الأزمات

وذكر بيان لائتلاف الإعمار والتنمية وُزع مساء الأربعاء أن "ائتلاف الإعمار والتنمية، بصفته جزءا من الإطار التنسيقي والكتلة النيابية الأكثر عددا وهو صاحب الاستحقاق الدستوري في تشكيل الحكومة يؤكد مسؤوليته في ترشيح من يراه قادرا ومؤهلا على مواجهة التحديات ومعالجة الأزمات".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، شدد الائتلاف على "أن تشكيل الحكومة شأن عراقي وطني، ينبثق من إرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الحرة والنزيهة، بما يضمن تمثيل تطلعات المواطنين وخدمة أولوياتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات، وضرورة مواصلة عملية التشكيل بما يفضي إلى نتيجة شاملة تراعي مصالح جميع العراقيين، لما لذلك من أهمية لمستقبل العراق والمنطقة".

إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة

كما أكد البيان على "الإيمان بضرورة إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والمسارات الدستورية، ومخرجات العملية الديمقراطية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.