اقتصاد

82 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نسبة 82 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.8 % والعرب على 5.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 287.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 70.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 85.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

 بينما سجل الأجانب 9.1 % وسجل العرب 5.2 % وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 5.604,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.505 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأربعاء آخر جلسات الأسبوع قبيل إجازة عيد ثورة ٢٥ يناير والشرطة، وخسر رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.158 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 47785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 57223 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21724 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4834 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 12149 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 4897 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند 3.181 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى تاريخي جديد عند  47834 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 57414 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 21752 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4904 نقاط.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12505 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17184 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4968 نقطة.

الجريدة الرسمية