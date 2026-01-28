انعقاد أول سيمينار دولي بشأن التعليم وريادة الأعمال بالتعاون مع الأمم المتحدة

18 حجم الخط

ينظم معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، السيمينار الدولي الأول بعنوان «التعليم وريادة الأعمال: محركان لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الحوكمة الاقتصادية والبيئية والعمرانية»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا ينظم السيمينار الدولي الأول

ويعقد السيمينار تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، يوم الأحد القادم، بحضور الدكتور جورا مبوب، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة جورا للمرصد العالمي لتحويل الأبحاث إلى إجراءات (نيويورك).

ويأتي تنظيم هذا السيمينار تأكيدًا للتوجه نحو دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين التعليم وريادة الأعمال، وفي إطار سلسلة من اللقاءات العلمية المتخصصة التي تهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية، وتعزيز الشراكات المؤسسية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في مجالات التخطيط العمراني والحوكمة الاقتصادية والبيئية، بما يعكس التزام المعهد بأعلى معايير الجودة الأكاديمية والإدارية.

وقالت آية أسامة، رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا، إن التعليم وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وأن المعاهد تحرص على تحقيق أعلى مستويات الجودة والالتزام في جميع برامجها ومبادراتها العلمية.

ويشهد السيمينار مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين متخصصين في مجالات التنمية والبيئة والحوكمة، وممثلين عن المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حوارًا علميًا وتشاركيًا شاملًا حول القضايا المطروحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.