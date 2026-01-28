أسماء الصحفيين المرشحين لانتخابات رابطة رواد المهنة

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الشعب والروابط، بنقابة الصحفيين، أسماء المرشحين لرابطة رواد المهنة.

وجاءت أسماء المرشحين كالتالي:

مصطفى عبد الخالق عبد العزيز سليم، مصطفى سليم مؤسسة دار الهلال، رئيسًا للرابطة.

أعضاء المكتب التنفيذي:

حامد أحمد ذهنى محمود، جريدة الجمهورية

صلاح الدين عبده فضل، الجمهورية

على السيد خليل إبراهيم، الجمهورية

محمود حسن محمد الشيخ، مجلة الهلال

منى لويس وليم الملاخ، مجلة المصور

ويُفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة يومين، من السبت 31 يناير حتى الأحد 1 فبراير 2026م، وتُعلن بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين.

وتبدأ الجمعية العمومية للرابطة تسجيل الحضور في الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية، على أن يبدأ التصويت فور اكتمال النصاب القانوني ولمدة ساعتين، وذلك يوم الثلاثاء (3 فبراير)، ويتم فرز الأصوات عقب غلق باب التصويت مباشرةً.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، للانعقاد بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء + واحد)، يتم مد التسجيل ساعة إضافية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل الجمعية العمومية على أن تُعقد يوم الثلاثاء (10 فبراير 2026م)، بحضور (25% من عدد الأعضاء) بذات الضوابط والقواعد.



