الإصدار الثاني من «ألوان» ينطلق بعدد أول يطرح قراءة جديدة للهوية المصرية

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن تدشين الإصدار الثاني من مجلة «ألوان» الصادرة عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بعد توقف تجاوز خمس سنوات وذلك في إطار مشروع إعادة قراءة وتقديم الرؤية الوطنية للهوية المصرية.

العدد الثاني من مجلة ألوان

وأكد وزير الثقافة أن مجلة «ألوان» في إصدارها الثاني تمثل مساحة مفتوحة للحوار حول ملامح الهوية المصرية، تُعنى بالتوثيق والفهم والمناقشة العميقة، بهدف استعادة الروح المصرية في مجالات الفنون والإبداع المتعددة، والتي تتجلى في أغنية شعبية.

ودعا وزير الثقافة الكُتّاب والمبدعين والفنانين المصريين إلى المساهمة في هذا الحوار المفتوح، ضمن رؤية وطنية جامعة تحتفي بكل ما هو إبداع مصري أصيل، في مواجهة موجات التغريب والاستلاب.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وتصدر المجلة عن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع المسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، الذي أكد أن إعادة إصدار مجلة «ألوان» تأتي في إطار توجه قطاع المسرح نحو تفعيل دوره الثقافي والتنويري، وتعزيز الحضور المعرفي للمؤسسات التابعة له، مشيرًا إلى أن المجلة تمثل إحدى الأدوات المهمة في دعم مشروع الوعي بالهوية المصرية، من خلال التوثيق العلمي الرصين، وفتح المجال أمام النقاش الجاد حول الفنون الشعبية والمسرح والموسيقى بوصفها مكونات أصيلة للوجدان الوطني.

وأوضح عطوة أنه وجّه بضرورة عودة المجلة بشكل يواكب المتغيرات الراهنة، ويخاطب الأجيال الجديدة دون التفريط في القيمة التاريخية والمعرفية للمحتوى، مع الحرص على طرحها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، باعتباره المنصة الثقافية الأوسع للوصول إلى القارئ المصري والعربي، والتأكيد على دور النشر الثقافي المتخصص في مواجهة طغيان المحتوى السريع والعابر.

الهوية المصرية والفنون

من جانبه، أشار المخرج عادل حسان، مدير المركز، إلى أن إعادة إصدار مجلة «ألوان» كانت من أولوياته منذ توليه رئاسة المركز في مارس الماضي، موضحًا أن الشهور الماضية شهدت مناقشات ومداولات موسعة حول رؤية المجلة وتوجهها وملامحها، وكيفية الحفاظ على الخيط الرفيع بين الانفتاح على آفاق المستقبل، وعدم التفريط في الهوية المصرية الخالصة، مع التأكيد على الدور التوثيقي للمركز، واستقطاب أقلام راسخة وأخرى واعدة للمشاركة في هذا المشروع الطموح.

بدوره، اعتبر الكاتب الصحفي علي رزق، رئيس تحرير المجلة، أن تقديم إصدار مطبوع في زمن «الديجيتال» هو رهان على المستقبل وليس حنينًا إلى الماضي، مؤكدًا أن الصراعات متعددة الطبقات التي شهدها الإقليم مؤخرًا كشفت عن حقيقة أن من يملك السردية هو من ينتصر في صراع البقاء، وينجو من الذوبان في طوفان الهيمنة.

وتصدر مجلة «ألوان» في 160 صفحة، وتتضمن فصولًا عن المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وهي مجالات عمل المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.