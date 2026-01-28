لليوم الثاني، استمرار حملة "أمان ورحمة" بتعليم الإسكندرية

18 حجم الخط

تستمر فعاليات البرنامج التدريبي ضمن حملة "أمان ورحمة"بقاعة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، برعاية الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية.

ويأتي البرنامج انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لبناء بيئة تعليمية آمنة، دامجة، وخالية من جميع أشكال العنف، وتعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للمتعلمين.

ويتضمن البرنامج أيضا من خلال دمج مفاهيم الأمان النفسي، والتربية الإيجابية، والضبط غير العنيف في الممارسات اليومية داخل المدرسة، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتوازنة معرفيًا وسلوكيًا وانفعاليًا.

ويُعقد التدريب في قاعة المديرية خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير 2026 ويستهدف 150 متخصصًا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى المكتبات.

