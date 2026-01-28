بعد إطلاقها رسميا، تعرف على مواصفات شاومي REDMI Note 15 Series

18 حجم الخط

أطلقت شاومي رسميا سلسلة هواتف REDMI Note 15 Series والتى تأتى بتقنيات لحماية الأجهزة من الصدمات والغبار والماء، فضلًا عن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وخلال السطور نستعرض مواصفات هواتف شاومي.

مواصفات هواتف شاومي

تأتى سلسلة هواتف شاومي REDMI Note 15، بمعيار REDMI Titan للمتانة كمعيار شامل للهواتف الذكية متوسطة المدى حيث يُبنى هذا المعيار بشكل متزامن من الهيكل الداخلي إلى مواد التشطيب الخارجية، مع التركيز على مقاومة الماء والغبار والسقوط والصدمات، والحفاظ على الثبات أثناء الاستخدام طويل الأمد.

فى الاصدارات الأعلى من REDMI Note 15، تم تجهيز الجهاز بأربعة تصنيفات لمقاومة الغبار والماء IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، مما يضمن أداءً مستقرًا للهاتف الذكي في مختلف المواقف اليومية مثل الأمطار الغزيرة والبيئات الرطبة أو التلامس العرضي مع الماء.

تتسم سلسلة هواتف ريدمي نوت 15 بحصولها على شهادة SGS Premium Performance من فئة الخمس نجوم، ما يضمن مقاومتها للسقوط والضغط والتشوه في ظل ظروف الاختبار القياسية. وبناءً على ذلك، يمكن للجهاز تحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى 2.5 متر، ما يغطي معظم سيناريوهات السقوط الشائعة التي قد تحدث أثناء الاستخدام اليومي.

كما تتسم سلسلة هواتف REDMI Note 15 بمتانتها بفضل بطاريتها ونظام شحنها فهي مزودة ببطاريات ذات سعة كبيرة تصل إلى 6580 مللي أمبير/ساعة ويدعم هاتف REDMI Note 15 Pro+ 5G على وجه الخصوص الشحن السريع بقوة 100 واط بتقنية Xiaomi HyperCharge، مما يتيح شحنه بالكامل في وقت قصير.

وتأتى سلسلة REDMI Note 15 ببطارية قوية مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المكثفة طوال اليوم دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر حيث تأتي الهواتف مزودة ببطارية عالية السعة تدعم تقنيات الشحن السريع المتقدمة، مما يضمن شحنًا أسرع واستعادة للطاقة في وقت قياسي مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما تعمل تحسينات النظام الذكي في الهاتف على إدارة الطاقة بذكاء، مما يساعد على تقليل استهلاك الموارد وتحسين عمر البطارية في الاستخدام اليومي المتنوع بين التصفح، والألعاب، والمكالمات.

تشمل سلسلة شاومي REDMI Note 15 وحدة كاميرا رئيسية بدقة عالية مزودة بتقنيات تصوير متقدمة، ما يضمن تفاصيل واضحة سواء في ظروف الإضاءة الجيدة أو المنخفضة.

وتعزز الكاميرات المضافة مثل العدسات العريضة والتكبير البصري من إمكانيات التصوير الإبداعي، بينما تتيح ميزات الذكاء الاصطناعي تحسين الصور تلقائيًا للحصول على أفضل نتيجة ممكنة دون عناء.

وتأتي سلسلة هواتف ريدمي نوت 15 مزودة بكاميرا رئيسية من الجيل الجديد بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، قادرة على التقاط صور بتفاصيل ووضوح فائقين، حتى عند التكبير أو القص ويتسم مستشعر ISOCELL HPE الجديد بحجمه الكبير، بالإضافة إلى تقنية دمج البكسلات لتحسين التقاط الضوء والحفاظ على التفاصيل في مختلف ظروف التصوير.

دعم الذكاء الاصطناعي

تعمل واجهة المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين استجابة النظام وتحقيق تجربة استخدام سلسة، مع قدرة على التعامل مع التطبيقات الثقيلة والألعاب دون ضغط على النظام حيث تأتي سلسلة هواتف REDMI Note 15 مزودة بمعالجات من الجيل التالي من كوالكوم وميديا تيك، وذلك حسب الإصدار. فعلى سبيل المثال، يستخدم هاتف REDMI Note 15 Pro+ 5G معالج Snapdragon 7s Gen 4 (بتقنية 4 نانومتر)، أما هاتف REDMI Note 15 Pro 5G، فيأتي مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7400-Ultra بتقنية 4 نانومتر.

