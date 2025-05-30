مواصفات هاتف شاومي ألترا Xiaomi 14 Ultra

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra الذى يدعم تصوير الفيديوهات حتى دقة 8K وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف شاومي.

مواصفات هاتف شاومي

يأتي هاتف شاومي مع شاشة بانحناءات بسيطة من كل الأطراف من نوع LTPO AMOLED بمساحة 6.73 إنش بجودة الـ 1440×3200 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 522 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الدولبي فيجن والـ HDR10+ ودعم معدل تحديث 120Hz مع طبقة حماية من نوع Xiaomi Longjing Glass مع سطوع يصل الي 3000 شمعة.

كما يأتي الهاتف بمعالج كوالكم Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو ومعالج رسومي Adreno 750 ويأتي الهاتف بأبعاد 161.4×75.3×9.2 ملم مع وزن 224.4 أو 229.5 جرام.

وبالنسبة للكاميرات فإن الكاميرات الخلفية تأتي رباعية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة متغيرة بين الـ F/1.6 والـ F/4.0 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر Sony LYT-900 من الجيل الثاني وهي الكاميرا الأساسية.

أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 50 ميجا بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم القريب 3.2X تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر Sony IMX858.

أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بفتحة عدسة F/2.5 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم البعيد 5X حقيقي ويصل لـ 120X ديجتال.

و الكاميرا الرابعة تأتي بدقة 50 ميجا بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع مع سنسور TOD 3D مع فلاش مزدوج ليد .

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24 و30 و60 و120 بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 و120 و240 و480 و960 و1920 إطار في الثانية.

اما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

اما البطارية فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط كما ان منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C مع دعمه لخاصية الـ OTG.

كما ان الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 مع خامات من الزجاج أو الجلد مع فريم من المعدن ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

يدعم الجهاز خاصية الـ NFC والـ IR Blaster ويدعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء كما يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

كما يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه لكن لا يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

وبالنسبة لنظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام التشغيل اندرويد 14 مع واجهة شاومي HyperOS ويتوفر باللون الاسود وباللون الأزرق وباللون الأبيض وباللون الرمادي.

سعر هاتف شاومي

يأتى هاتف شاومي بأكثر من إصدار الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت ويأتى بسعر 48 الف جنية والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت ويأتى بسعر 53 ألف جنيه والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت ويبلغ سعرة 58 ألف جنيه.

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