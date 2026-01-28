عميد طب قصر العيني: النزاهة الأكاديمية الأساس الحقيقي لبناء جامعة بحثية عالمية

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن تحقيق جامعة القاهرة لمستوى «صفر سحب أبحاث علمية» لا يُعد إنجازًا رقميًا فحسب، بل يعكس ثقافة مؤسسية راسخة، وإدارة جامعية تؤمن بأن النزاهة الأكاديمية هي الأساس الحقيقي لبناء جامعة بحثية عالمية ذات تأثير مستدام.

وحققت جامعة القاهرة انجازا أكاديميا، يتمثل في تسجيل صفر حالات سحب أبحاث علمية خلال عام 2025، وفقًا لبيانات Retraction Watch Database، المرجع الدولي الأبرز لمؤشرات النزاهة الأكاديمية وسحب الأبحاث العلمية، مقارنة بخمس حالات خلال عام 2024 وأربع عشرة حالة خلال عام 2023.

وأعرب صلاح عن فخره بانتماء كلية طب قصر العيني إلى جامعة القاهرة، مؤكدًا التزام الكلية الكامل بدعم استراتيجية الجامعة في الارتقاء بجودة البحث العلمي، وترسيخ قيم الأمانة العلمية والتميز الأكاديمي، بما يليق بتاريخها العريق ودورها الريادي في خدمة العلوم الطبية والمجتمع محليًا ودوليًا

وتابع: يعكس هذا الإنجاز النوعي نجاح النهج المؤسسي المتكامل الذي تتبناه جامعة القاهرة في ترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي، والالتزام الصارم بالمعايير الدولية للنشر الرشيد، بما يعزز من مكانة الجامعة العلمية وريادتها إقليميًا ودوليًا.

وأكدت كلية طب قصر العيني أن ما تحقق هو ثمرة قيادة واعية ودعم مؤسسي مستمر من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الذي أولى ملف الأمانة العلمية أولوية قصوى، وعمل على بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية والحوكمة والمساءلة، من خلال تفعيل لجان الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي بكافة الكليات والمعاهد، وتطوير السياسات البحثية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا.

وثمنت الكلية الجهود التي تبذلها الجامعة في تعزيز ثقافة الالتزام المؤسسي، وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وفق دليل واضح للاستخدام المسؤول، بما يحفظ أصالة الإنتاج الفكري، ويرسخ الممارسات الأخلاقية، ويتسق مع التطورات العالمية في منظومة البحث والنشر الأكاديمي.

