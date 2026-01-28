الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مع اقتراب موعده، تعرف على جدول حفلات عيد الحب

حفلات عيد الحب
حفلات عيد الحب
18 حجم الخط

مع اقتراب عيد الحب، يستعد نجوم الغناء والطرب لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مدن مختلفة، وسط أجواء رومانسية تمزج بين الطرب والمشاعر الدافئة. 

ويشهد موسم حفلات عيد الحب هذا العام تنظيم باقة متنوعة من الحفلات لعدد من نجوم مصر والوطن العربي، الذين من المنتظر أن يتألقوا على المسرح في مناسبة تحظى باهتمام واسع لدى الجمهور، مع توقعات بإقبال كبير من محبي الموسيقى الذين يحرصون على الاحتفال بهذه الليلة عبر الغناء والطرب.

حفلات عيد الحب 

ويحيي الفنان وائل جسار حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير المقبل ضمن احتفالات عيد الحب، بينما يحيي الفنان  تامر عاشور حفل غنائي في جدة يوم ١٤ فبراير، كما تحيي الفنانة أنغام حفل مشترك مع راشد الماجد يوم 13 فبراير بالكويت في حديقة الشهيد.

بينما يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفل في دبي يوم 14 فبراير، ويحيي إيهاب توفيق حفل في نفس ذات اليوم بولاية تكساس.

تألق وائل جسار في فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي

من ناحية أخري، تألق النجم وائل جسار في حفله مع رامي صبري ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي الذي شهد حضورًا كبيرًا. 

وتألق جسار، بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي لقيت تفاعلًا كبيرا من قبل الحاضرين ومن أبرزهم أغنية خديني معاك مشوارك، غريبة الناس، تنساني إزاي وغيرهم، ويأتي حفل وائل جسار في الفسطاط بعد أزمة حفل بغداد الذي تركه غاضبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الحب جدول حفلات عيد الحب حفلات عيد الحب موسم حفلات عيد الحب
ads

الأكثر قراءة

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية