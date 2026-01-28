مع اقتراب موعده، تعرف على جدول حفلات عيد الحب

18 حجم الخط

مع اقتراب عيد الحب، يستعد نجوم الغناء والطرب لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مدن مختلفة، وسط أجواء رومانسية تمزج بين الطرب والمشاعر الدافئة.

ويشهد موسم حفلات عيد الحب هذا العام تنظيم باقة متنوعة من الحفلات لعدد من نجوم مصر والوطن العربي، الذين من المنتظر أن يتألقوا على المسرح في مناسبة تحظى باهتمام واسع لدى الجمهور، مع توقعات بإقبال كبير من محبي الموسيقى الذين يحرصون على الاحتفال بهذه الليلة عبر الغناء والطرب.

حفلات عيد الحب

ويحيي الفنان وائل جسار حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير المقبل ضمن احتفالات عيد الحب، بينما يحيي الفنان تامر عاشور حفل غنائي في جدة يوم ١٤ فبراير، كما تحيي الفنانة أنغام حفل مشترك مع راشد الماجد يوم 13 فبراير بالكويت في حديقة الشهيد.

بينما يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفل في دبي يوم 14 فبراير، ويحيي إيهاب توفيق حفل في نفس ذات اليوم بولاية تكساس.

تألق وائل جسار في فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي

من ناحية أخري، تألق النجم وائل جسار في حفله مع رامي صبري ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي الذي شهد حضورًا كبيرًا.

وتألق جسار، بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي لقيت تفاعلًا كبيرا من قبل الحاضرين ومن أبرزهم أغنية خديني معاك مشوارك، غريبة الناس، تنساني إزاي وغيرهم، ويأتي حفل وائل جسار في الفسطاط بعد أزمة حفل بغداد الذي تركه غاضبًا.

