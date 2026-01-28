القبض على عاطل بحوزته شابو وسلاح ناري في الوراق

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل صادر ضده أحكام في قضايا مخدرات.

وكانت وردت معلومات إلى قسم شرطة الوراق، تفيد بأن المتهم، يقوم بالاتجار بالمخدرات داخل شقته، وبالتحريات تبين صحة مزاولة النشاط، تم وضع خطة لضبطه وبمداهمة شقته، عثر على كميات من مخدر الحشيش والشابو، وسلاح ناري، حيث تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

