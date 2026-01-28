الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطل بحوزته شابو وسلاح ناري في الوراق

ضبط عاطل وبحوزته
ضبط عاطل وبحوزته مخدرات في الجيزة، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل  صادر ضده أحكام في قضايا مخدرات.

وكانت وردت معلومات إلى قسم شرطة الوراق، تفيد بأن المتهم، يقوم بالاتجار بالمخدرات داخل شقته، وبالتحريات تبين صحة مزاولة النشاط، تم وضع خطة لضبطه وبمداهمة شقته، عثر على كميات من مخدر الحشيش والشابو، وسلاح ناري، حيث تم التحفظ على المضبوطات والقبض على المتهم.
وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون  

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

txt

إحباط ترويج مخدرات بقيمة 560 مليون جنيه في الإسماعيلية (صور)

txt

الأمن يكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخدرات قسم شرطة الوراق الحشيش
ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

اليوم، إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في مدارس الجيزة

بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية

الأغلى بـ 7200 جنيه وقصص الأنبياء بـ 4300، أسعار كتب الأطفال بمعرض الكتاب 2026

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن