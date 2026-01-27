القصة والأبطال، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الهيبة رأس الجبل

18 حجم الخط

يعد مسلسل الهيبة رأس الجبل واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان 2026، كونه النسخة المغربية من العمل اللبناني السوري الشهير الهيبة، الذي حقق نجاحًا واسعًا في كل أنحاء الوطن العربي.

ويقدم العمل الجديد معالجة درامية تتناسب مع البيئة المغربية، مع الحفاظ على روح الصراع العائلي والسلطة والنفوذ التي تميزت بها النسخة الأصلية.

قصة مسلسل الهيبة رأس الجبل

تدور أحداث مسلسل الهيبة رأس الجبل حول ياسمينة، التي تعود من مونتريال إلى المغرب لوداع زوجها الأخير ودفنه، قبل أن تجد نفسها مضطرة للبقاء في منطقة رأس الجبل برفقة ابنها، الوريث الشرعي لعائلة فضلاوي ذات النفوذ.

ومع مرور الوقت، تنخرط ياسمينة في هذا الواقع القاسي الذي تحكمه التقاليد الصارمة والنفوذ والسلطة، داخل مجتمع مغلق يفرض قوانينه الخاصة.

وتبدأ البطلة رحلة مواجهة طويلة، تحاول خلالها حماية ابنها والتكيف مع عالم تحكمه القوة والعائلة والولاءات، في صراع إنساني معقد.

أبطال مسلسل الهيبة رأس الجبل

مسلسل الهيبة رأس الجبل بطولة هبة بناني، نورا الصقلي، أسعد بواب، أسامة البسطاوي، أمين الناجي، سلوى زرهان، إلى جانب عدد من النجوم، وهو من تأليف بسمة الهجري، وإخراج أيوب لهنود.

وينتمي مسلسل الهيبة رأس الجبل إلى الدراما الاجتماعية، حيث يسلط الضوء على صراعات العائلات الكبرى، وحدود السلطة، وتأثير العادات والتقاليد على مصير الأفراد.

ومن المقرر عرض مسلسل الهيبة رأس الجبل في شهر رمضان المقبل على شاشتي MBC ومنصة شاهد، وهو عمل طويل يتكون من 30 حلقة.

