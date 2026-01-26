الحبس 3 سنوات لـ أمين الشرطة المزيف بالإسكندرية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار يوسف سعد أبو زيد والمستشار أحمد مجدي الجندي وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم، بمعاقبة المتهم "ح.م.ع" بـ الحبس 3 سنوات مع الشغل عما أسند اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالتحايل والإكراه.

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 10418 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بسرقة شخصين بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ح.م.ع" عاطل، حال سيره ليلا بمنطقة برج العرب، وأثناء مرور المجني عليهما " م.ض.م" و" م.س.م" بايقافهما بلهجة آمرة، بزعم أنه من رجال الشرطة " أمين شرطة " وطلب منهما إبراز تحقيق شخصيتهما فامتثلا لطلبه، واستولى على مبالغ مالية بحوزتهما، طالبا منهما الانتظار حيث يقفان على أن يعود إليهما مرة أخرى إلا انه لم يعد، وتمكن من تلك الوسيلة الاحتيالية من سلب أموالهما وهاتفيهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

