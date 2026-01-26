الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحبس 3 سنوات لـ أمين الشرطة المزيف بالإسكندرية

محاكم الاسكندريه
محاكم الاسكندريه
18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار يوسف سعد أبو زيد والمستشار أحمد مجدي الجندي وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم، بمعاقبة المتهم "ح.م.ع" بـ الحبس 3 سنوات مع الشغل عما أسند اليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالتحايل والإكراه.

سوريا وإسرائيل والعلاقات الدبلوماسية

الدفاع السورية تعلن تفكيك عبوات ناسفة شرق حلب

بدأت أحداث القضية المقيدة برقم 10418 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بسرقة شخصين بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات،  قيام المتهم " ح.م.ع" عاطل، حال سيره ليلا بمنطقة برج العرب، وأثناء مرور المجني عليهما " م.ض.م" و" م.س.م" بايقافهما بلهجة آمرة، بزعم أنه من رجال الشرطة " أمين شرطة " وطلب منهما إبراز تحقيق شخصيتهما فامتثلا لطلبه، واستولى على مبالغ مالية بحوزتهما، طالبا منهما الانتظار حيث يقفان على أن يعود إليهما مرة أخرى إلا انه لم يعد، وتمكن من تلك الوسيلة الاحتيالية من سلب أموالهما وهاتفيهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وتولت النيابة العامة  التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات الأسكندرية شرطة برج العرب أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

الدفاع السورية تعلن تفكيك عبوات ناسفة شرق حلب

تأجيل طعن يطالب بوقف قرار تعيينات قضايا الدولة والنيابة الإدارية دون المحامين لـ 22 فبراير

سوريا وإسرائيل والعلاقات الدبلوماسية
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية