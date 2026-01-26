قرار مهم بشأن مدة الدراسة في "هندسة مصر للمعلوماتية"

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تعديل لائحة كلية الهندسة التابعة للجامعة لتصبح الدراسة بها أربع سنوات، وذلك تنفيذا للمعايير الدولية والمطبق بكبري كليات الهندسة في العالم والتي ترتبط باتفاقيات تعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية، حيث سيتم تقديم اللائحة الجديدة قريبا للمجلس الأعلى للجامعات لاعتمادها وتطبيقها بدأ من العام الدراسي المقبل.

وقال: إن تعديلات لائحة كلية الهندسة ناقشها الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لكلية الهندسة الذي عقد الثلاثاء الماضي بحضور نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب عدد من القضايا الأخرى الخاصة بالعمل الأكاديمي وجهود مصر للمعلوماتية لتحقيق ربط فعال مع القطاع الصناعي والتكنولوجي، بحيث تسهم خبراتنا الاكاديمية في حل مشكلات الصناعة المصرية والاهم الارتقاء بتنافسيتها واعداد جيل من المتخصصين في وظائف المستقبل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار ورواد الاعمال.

تشكيل المجلس الاستشاري لهندسة مصر للمعلوماتية

وأضاف ان تشكيل المجلس الاستشاري لكلية الهندسة ضم في عضويته كلا من الدكتور ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات وعضو مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أحمد طنطاوي مدير مركز الابتكار التطبيقي التابع لـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبد الباري المدير التنفيذي لبرنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مراد كامل محمود رئيس قطاعات الترسل بالشركة المصرية للاتصالات والاستاذة أسماء سراج الدين حامد المدير التنفيذي لأكاديميةHuawei ICT، وذلك بالإضافة لمجلس الكلية.

وأوضح الدكتور أحمد حمد أن الاجتماع فرصة لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته الكلية منذ نشأتها، بالإضافة لاستشراف الأولويات الاستراتيجية المستقبلية لعمل الكلية، حيث تخطط الجامعة لتبني المنح الموجهة من العام المقبل، في إطار حزمة من الحوافز التي وافق عليها مجلس أمناء الجامعة لدعم البحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعملي لأعضاء هيئة التدريس.

تطوير البرامج والمناهج الدراسية بالكلية وفق متطلبات سوق العمل

وحول مهام المجلس الاستشاري أوضح الدكتور أشرف مهران، عميد كلية الهندسة، انها تتمثل في تحقيق شراكة مجتمعية مع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني مثل الاستشارات، البحث والتطوير، والمساهمة في تطوير البرامج والمناهج الدراسية بالكلية وفق متطلبات سوق العمل، وتوسيع نطاق فرص التدريب للطلاب، ونقل الخبرات العملية لهم، ومساعدة أعضاء هيئة التدريس والطلبة بإجراء الأبحاث العلمية في الشركات الصناعية مما يعزز من نجاحات تلك الشركات، إضافة إلى المساعدة في تقديم الآراء والمقترحات التي تساعد الكلية في تطوير توجهاتها الاستراتيجية.

وأضاف أنه طبقا للائحة الجديدة ستضم كلية الهندسة أربع برامج رئيسية هي: برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات، برنامج هندسة الحاسب، برنامج الهندسة الميكانيكية، وبرنامج الهندسة المعمارية، طبقًا لمعايير المجلس الأعلى للجامعات والمعايير المحلية والدولية لاعتماد الجودة.

