ورشة الشباب تبدأ أعمال الدورة الـ 30 لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

بدأت ورشة الشباب ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لـ سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت أعمالها أمس في تشكيل كتل الجرانيت المخصصة لتنفيذ المشروعات الفنية للمشاركين، وذلك في إطار البرنامج الفني للسيمبوزيوم، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتستضيف ورشة الشباب في دورة 2026 ثلاثة فنانين شباب هم: عصام عشماوي، أميرة محمد، ومنار هشام، حيث يخوض المشاركون تجربة عملية مباشرة في النحت على حجر الجرانيت، بما يتيح لهم تطوير مهاراتهم التقنية والفكرية، واكتساب خبرة ميدانية داخل موقع العمل.

وفي هذا السياق، قال المهندس أكرم المجدوب، قوميسير سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت: إن السيمبوزيوم حرص منذ تأسيسه على دعم الأجيال الجديدة من النحاتين المصريين، من خلال تنظيم ورش متخصصة في النحت المباشر على حجر الجرانيت، في مرحلة شهد فيها هذا الفن تراجعًا نسبيًا لصالح خامات أسهل وأقل تكلفة، رغم جذوره التاريخية العميقة في الحضارة المصرية.

وأوضح المجدوب أن وصول السيمبوزيوم إلى دورته الثلاثين أتاح إمكانية تتبّع الأثر المتراكم لهذه التجربة، حيث أسهمت الورش المتعاقبة في تخريج أجيال من النحاتين، أصبح العديد منهم اليوم عناصر فاعلة في المشهدين الأكاديمي والمهني، وهو ما يؤكد الدور الذي يقوم به السيمبوزيوم بوصفه منصة مستدامة للحفاظ على فن النحت على الجرانيت ودعم تطور النحت المصري المعاصر.

وتأتي ورشة الشباب ضمن التوجه العام للسيمبوزيوم إلى الجمع بين الإنتاج الفني والتأهيل المهني، بما يعزز استمرارية هذا الفن المتخصص، ويُرسخ مكانة سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت كأحد أبرز المشروعات الثقافية المعنية بالنحت على الجرانيت.

