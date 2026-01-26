الإثنين 26 يناير 2026
أول حفل لـ بريتني سبيرز بعد إعلانها العودة إلى الغناء

أكد عدد من التقارير الصحفية، أن  المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، ستعود بالفعل إلى الغناء وإحياء الحفلات.

وذكرت التقارير، أن أول حفل لبريتني، سيكون ضمن  حفلات شاطئ كوباكابانا في البرازيل، خلال العام الحالي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحفل في الأيام المقبلة.

بريتني سبيرز تكشف عن رغبتها في العودة للغناء قريبًا

أعربت المغنية الأمريكية الشهيرة  بريتني سبيرز، عن رغبتها في العودة إلى الغناء قريبًا.

وكتبت المغنية الأمريكية، عبر حسابها علي موقع “انستجرام”: “لن أعود للغناء في الولايات المتحدة مجددًا لأسباب بالغة الحساسية، لكنني آمل أن أجلس على كرسي، وشعري مزين بوردة حمراء، وأغني مع ابني... في المملكة المتحدة وأستراليا قريبًا جدًا”.

بريتني سبيرز تسوي قضيتها مع والدها

في سياق متصل، كشف موقع TMZ، في تقرير جديد عن قيام المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بتسوية نزاعها القضائي مع والدها، الذي استمر سنوات في المحكمة.

Image

 وذكر موقع TMZ، أن بريتني سبيرز، أجرت تسوية لقضيتها مع والدها، بعد فشلها في الحصول علي حكم لصالحها، والحكم بتكليفها، بدفع جميع الفواتير القانونية لوالدها جيمي والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار.

وأوضح الموقع، أن بريتني غاضبة، مما آلت إليه الأمور في القضية، خاصة أن محاميها، أكدوا لها في بداية الأمر، أن لديها قضية قوية، ولكنها في النهاية تدفع الفواتير القانونية لها ولجيمي.

وكانت بريتني ادعت في القضية، التي رفعتها ضد والدها جيمي، أنه أساء التعامل مع الممتلكات الخاصة بها، واستولى عليها بينما كان وصيًا عليها لمدة 13 عامًا.

فيما أوضح جيمي وفريقه بقيادة المحامي أليكس وينجارتن، أنه حصل على جميع تلك النفقات، بعد موافقة قاضي الوصاية عليها.

 

