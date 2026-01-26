الإثنين 26 يناير 2026
ملفات وحوارات

في ذكرى ميلاد سندريلا الشاشة.. سعاد حسني رفضت احتراف الغناء على المسرح رغم جمال صوتها.. 9 من أفلامها ضمن أفضل 100 عمل في تاريخ السينما المصرية.. والغموض يحيط بملابسات وفاتها

سندريلا الشاشة سعاد
سندريلا الشاشة سعاد حسنى
18 حجم الخط

سعاد حسنى، سندريلا الشاشة، فنانة شاملة ترقص وتغنى وتمثل، هى أخت القمر، فنانة استعراضية وموهبة فنية تغني وتمثل وترقص، قدمت أدوارا شقية فى السينما، أفلامها علامة فى تاريخ السينما المصرية والعربية، من أشهرها الكرنك، الاختيار، خلى بالك من زوزو، رحلت عام 2001.

فى مثل هذا اليوم 26 يناير عام 1943 ولدت سعاد محمد حسنى البابا الشهيرة بـ سعاد حسني في حي الفوالة بالقاهرة، لأسرة فنية، فوالدها محمد حسني البابا كان خطاطا مشهورا، وعمل في القصر الملكي لكنه مزواج ومتعدد الزيجات، ولها أكثر من 17 أخا وأختا وهى شقيقة المطربة نجاة الصغيرة.

جمال جذاب لسعاد حسنى 
جمال جذاب لسعاد حسنى 

كانت البداية الفنية مع برنامج الاطفال بابا شارو وهى طفلة، حيث غنت سعاد حسنى أغنية "أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسنى اشتهر" وتغنى أيضا "طولى شبر وصوتى سحر وجهى بدر كلى بشر"، إلا أنها لم تلتحق بالتعليم ولم تحصل على شهادات وكانت كل إمكانياتها فى رشاقتها فى التمثيل وحلاوة صوتها فى الغناء.

حسن ونعيمة البطولة الأولى 

بدأت سعاد  حسنى مشوارها مع السينما وهى فى سن صغيرة ابنة 17 سنة عندما قدمها الشاعر عبد الرحمن الخميسى للقيام بدور البطولة فى فيلم حسن ونعيمة مع محرم فؤاد الذى كتبه للسينما وأخرجه هنرى بركاتـ واختارها لبطولة الفيلم صاحب الشركة المنتجة محمد عبد الوهاب.

سعاد حسنى 
سعاد حسنى 

ونجح فيلم حسن ونعيمة وبدأت سعاد حسنى الشهرة، فقدمها المخرج عباس كامل عام 1961 فى فيلم "هـ 3"، حيث قدمت ديالوجين غنائيين الأول من ألحان الموجى مع ماهر العطار "قوللى قالتلك إيه أمى ورأيها إيه"، والثانى مع طروب والراقصة طقطوقة تقول فيه "إحنا ثلاثة وهمه ثلاثة والحب أقوى من الثلاثة".

رفضت سعاد حسنى احتراف الغناء على المسرح بالرغم من جمال صوتها، لكنها غنت أغنيات خفيفة فى بعض افلامها وتبرر هى ذلك بقولها إنها كان لديها يقين بأن مساحة صوتها ليست كبيرة بالدرجة التي تجعلها تحترف الغناء، كما أنها لم ترغب في منافسة شقيقتها نجاة في الغناء، من أشهر أغانى سعاد حسنى في أفلامها يا واد يا تقيل، بانو بانو بانو على أصلكم بانو، بمبى بمبى، ما انتاش قد الحب يا قلبى، حبيبى انت يا فيلسوف، دولا مين دولا مين دور عساكر مصريين، إلى جانب أغانى مسلسلها الرمضانى الوحيد “هو وهى” ولأغنيات عيد ميلاد سعيد يا نسمة، البنات ألطف الكائنات، جلابية بارتى وغيرها .

مشوار قصير مع السينما 

عشقت سعاد حسنى التمثيل فى السينما فقامت بالبطولة فى 25  فيلما فقط هى كل مشوارها الفنى منها: إشاعة حب، الثلاثة يحبونها، مفيش تفاهم، السبع بنات، الأشقياء الثلاثة، شباب مجنون جدا، القاهرة 30، بئر الحرمان، الحب الضائع، غروب وشروق، خلي بالك من زوزو، صغيرة على الحب، غصن الزيتون، موعد على العشاء، غريب فى بيتى، أميرة حبى أنا، أين عقلى، الاختيار، شفيقة ومتولى، وآخر أفلامها "الراعى والنساء"  والفيلم الوحيد الذى قدمته مع الفنان عبد الحليم حافظ هو البنات والصيف فى دور ثانوى.

سندريلا الشاشة سعاد حسنى 
سندريلا الشاشة سعاد حسنى 

حصلت سعاد حسنى على جوائز متعددة عن معظم أفلامها، واختار النقاد تسعة من أفلامها فى استفتاء قائمة أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية هى: الزوجة الثانية، غروب وشروق، القاهرة 30، الاختيار، زوجتي والكلب، على من نطلق الرصاص، الكرنك، أهل القمة، خلي بالك من زوزو، شفيقة ومتولى .

نهاية غامضة لسندريلا الشاشة 

 في سنواتها الأخيرة أصيبت سعاد حسنى بزيادة كبيرة في الوزن وورم في الوجه وسافرت إلى لندن للعلاج، لكنها ماتت في حادث مأساوى غامض عام 2001 بعد أن وجدت ملقاة على الأرض بعد سقوطها من شرفة شقة صديقتها نادية يسري ليصنف الحادث انتحارا، ولم تعرف الحقيقة حتى الآن.

