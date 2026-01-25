ناتاشا ليون تعلن انتكاستها بعد 10 سنوات من الإقلاع عن المخدرات والكحول

18 حجم الخط

أعلنت الممثلة الشهيرة ناتاشا ليون، تعرضها لانتكاسة بعد ما يقرب من ١٠ سنوات من التعافي، والإقلاع، عن المخدرات، والكحول.

تفاصيل انتكاسة ناتاشا ليون

وقالت ناتاشا في منشور عبر حسابها الرسمي علي موقع “اكس”،:"أعلنتُ انتكاستي، المزيد قادم..التعافي رحلة عمر، لكل من يعاني، تذكروا أنكم لستم وحدكم.. ممتنة للحب ولحسن الحظ.. سأفعل ذلك من أجل طفلي بامبو.. كونوا صادقين يا رفاق.. مرضنا كأسرارنا.. إن لم يخبركم أحد اليوم، فأنا أحبكم.. مهما بلغ بنا اليأس، سنرى كيف يمكن لتجربتنا أن تساعد الآخرين.. استمروا يا صغاري.. لا تستسلموا قبل المعجزة.. املأوا عقولكم بالحب.. الراحة مجرد ضجيج وهراء".

تاريخ ناتاشا مع الإدمان

وتحدثت ليون، عن إدمانها في العلن خلال مقابلة مع مجلة "إنترتينمنت ويكلي"، عام ٢٠١٢، قائلةً حينها إنها كانت "حذرة" من الاعتراف علنًا بمشكلة تعاطيها للمخدرات.

وأضافت ليون: "من الغريب التحدث عن هذا،. كنتُ في حالة حرجة للغاية، كما تعلمون؟ كثيرون لا يعودون إلى الإدمان،، هذا يجعلني أشعر بالحذر والخجل.. لا أريد أن أشعر بالفخر حيال ذلك.. لقد وقف الناس بجانبي حقًا وساندوني حتى نهضت من جديد".

بامبو مشروع ناتاشا القادم

وأكدت ناتاشا، أنها ستحارب الإدمان مجددا، وتركز في الفترة القادمة علي مشروعها السينمائي “بامبو”.

فيلم "بيبي بامبو"، هو مشروع ليون القادم، والتي تتولي كتابته وإخراجه، ويتناول قصة مروج ملاكمة في نيويورك يكافح للتوفيق بين مسؤولياته كأب، ومسيرته المهنية.

