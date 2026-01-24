"التموين": تطوير منظومة دمغ المصوغات والموازين لضمان دقة المعاملات وحماية الاقتصاد

18 حجم الخط

شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التطويرات والإنجازات التي تعكس التزام الوزارة بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وذلك إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على حماية الاقتصاد الوطني وضمان جودة ودقة المشغولات الذهبية والموازين المستخدمة في المعاملات التجارية.

وأسهمت هذه الجهود في تعزيز الرقابة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، من خلال تحديث وتطوير عدد من المحاور الأساسية، على رأسها تفعيل منظومة إدارة المخاطر URM لتسهيل الإفراج الجمركي وتقليل زمن معالجة الرسائل الجمركية، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير.

كما حصلت معامل الكتلة والوزن ومعمل X-RAY على شهادة اعتماد ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد EGAC، مع استمرار تمديد اعتماد معامل الكتلة والوزن، بما يضمن التزام المصلحة بأعلى معايير الجودة والدقة في نتائج القياس والفحوص الفنية. وتم تجهيز معامل الاختبارات الفنية بأجهزة حديثة بالتعاون مع المعهد القومي للمعايرة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، لتعزيز القدرة الرقابية والخدمية للمصلحة.

وعلى صعيد الإدارة اللوجستية، استكملت المصلحة منظومة تحديد الموقع للسيارات باستخدام نظام الملاحة العالمي GPS، كما بدأت في إنشاء موقع إلكتروني رسمي ونطاق رقمي خاص بالمصلحة، لعرض خدماتها وأنشطتها، وتسهيل التواصل مع المواطنين والجهات المختلفة، بما يدعم التحول الرقمي وتوحيد بيئة العمل، ورفع مستوى تأمين البيانات.

ولم تقتصر الجهود على التطوير الفني والإلكتروني، بل شملت أيضًا تكثيف الحملات التفتيشية، بتنفيذها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية من موظفي الإدارة العامة للموازين، بالتعاون مع الجهات الرقابية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين، للرقابة على أدوات وأجهزة الوزن والقياس والكيل، وهو ما ساهم في إعادة الانضباط للأسواق وضمان التزام التجار بالمواصفات القانونية والفنية.

وأكدت وزارة التموين أن هذه التطويرات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز جودة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالمعاملات غير الدقيقة، بالإضافة إلى دعم حقوق المستهلكين وضمان شفافية الأسواق، مع مواكبة التطورات التكنولوجية في الإدارة والخدمات لضمان كفاءة الأداء على مستوى الجمهورية.

“ التموين ”: ضبط 2 كيلوجرام من المشغولات الذهبية المغشوشة، ونحو (4) أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات.

وكانت إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، برئاسة العميد تامر الحناوي، وبالتنسيق مع مباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد شنت حملة رقابية موسعة ، منذ يومين، استهدفت عددًا من أماكن تداول وتصنيع المشغولات.



وأسفرت الحملة عن ضبط قرابة (2) كيلوجرام من المشغولات الذهبية المغشوشة، ونحو (4) أطنان من السبائك والمشغولات الفضية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب ضبط عدد (6) أدوات تستخدم في تقليد أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأكد الدكتور حمدي الحماحمي أن المضبوطات تمثل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لتداول المعادن الثمينة، وعلى رأسها قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (68) لسنة 1976 وتعديلاته، وقانون قمع الغش والتدليس رقم (48) لسنة 1941 وتعديلاته، لما تمثله من اعتداء صريح على حقوق المستهلك وإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال طرح مشغولات على أنها مستوردة أو صناعة خارجية دون سداد الرسوم المستحقة للدولة.

وتشدد وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي محاولات للغش أو التلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان نزاهة واستقرار سوق المعادن الثمينة.

