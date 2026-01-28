شروط الحصول على المعاش الإضافي وحالات استحقاقه وفقًا للقانون

الأربعاء 28 يناير 2026
 نظام المعاش الإضافي يعد نافذة أمل تمنح العاملين فرصة بناء دخل أكثر استقرارًا، يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العطاء وخدمة المجتمع.

ما هو المعاش الإضافي؟

المعاش الإضافي هو نظام تأميني اختياري يتيح للمؤمن عليه الاشتراك بمبالغ إضافية إلى جانب اشتراكه الأساسي، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة إجمالي المعاش الذي يحصل عليه عند انتهاء خدمته. ويأتي هذا النظام كحل عملي لمواجهة انخفاض الدخل بعد التقاعد وارتفاع تكاليف المعيشة.

الفئات المستفيدة من النظام

يستفيد من المعاش الإضافي العاملون الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاعين العام والخاص، بشرط أن يكون للمشترك أجر تأميني منتظم، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد وقت التقدم بطلب الاشتراك.

شروط الاشتراك في المعاش الإضافي

يشترط القانون لتفعيل الاشتراك في المعاش الإضافي أن يتقدم المؤمن عليه بطلب رسمي إلى جهة التأمين المختصة، مع تحديد قيمة الأجر الإضافي الذي يرغب في التأمين عليه، وذلك في حدود الحد الأقصى الذي يقرره القانون. ويُعد الاشتراك في هذا النظام اختياريًا، ولا يؤثر على الحقوق التأمينية الأساسية للمشترك.

مدة الاشتراك وأثرها على قيمة المعاش

لا يحدد القانون مدة زمنية ثابتة كشرط أساسي للاستحقاق، إلا أن قيمة المعاش الإضافي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمدة الاشتراك وقيمة المبالغ المسددة. فكلما طالت مدة الاشتراك وزادت قيمة الاشتراكات، ارتفعت قيمة المعاش الإضافي المستحق عند التقاعد.

حالات استحقاق المعاش الإضافي

يُصرف المعاش الإضافي في نفس حالات استحقاق المعاش الأساسي، وتشمل بلوغ سن الشيخوخة، أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، أو الوفاة، حيث يُضاف المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي أو يُصرف للمستحقين من الورثة وفقًا لأحكام القانون.

أهمية المعاش الإضافي

يمثل المعاش الإضافي خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، إذ يمنح المؤمن عليه فرصة حقيقية لتأمين مستقبل مالي أفضل بعد انتهاء سنوات العمل، ويسهم في توفير دخل أكثر استقرارًا في مرحلة ما بعد التقاعد.يوفر نظام المعاش الإضافي في مصر خيارًا مرنًا وآمنًا لزيادة المعاش، ويعتمد نجاحه على وعي العاملين بأهميته، والالتزام بالاشتراك فيه مبكرًا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عند بلوغ سن التقاعد.

