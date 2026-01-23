إقبال كبير على معرض تعميق التصنيع المحلي في يومه الثاني

18 حجم الخط

شهد معرض تعميق التصنيع المحلي الذى تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في نسخته الثالثة خلال فعاليات اليوم الثاني إقبالًا كبيرا من الزوار أصحاب المصانع والشركات، لاستكشاف ما يتم تصنيعه محليا من مستلزمات انتاج لصناعاتهم المختلفة.

وأبدى العارضون سعادتهم بما حققوه من تعاون مشترك مع المصنعين وتسويق منتجاتهم من مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها الصناع، حيث يوجد بالمعرض ٢٦٠ شركة عارضة تقدم مستلزمات إنتاج الصناعات الهندسية المختلفة.

وضمت فعاليات اليوم الثاني من المعرض تنظيم ندوة حول الخدمات المقدمة من الغرفة للشركات الأعضاء بالغرفة الهندسية، شارك فيها محمد المهندس رئيس الغرفة وممثلون عن مركز تحديث الصناعة و هيئة التنمية الصناعية والوكالة الألمانية للتنمية.

وأوضح محمد المهندس أنه سعيد بالإقبال على المعرض، وكذلك ما يتحقق من تعاون وشراكة بين المصنعين في توفير احتياجاتهم من بعضهم البعض والحد من الفاتورة الاستيرادية.

وشهد جناح وزارة الانتاج الحربي إقبالا مميزا من الزوار عقب افتتاح المهندس محمد سعيد أمين الخراشي رئيس مجلس ادارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية « مصنع ١٠ الحربي » ممثلا لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بتوجيهات من المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.

وقال المهندس محمد الخراشي إن الهدف من المشاركة في المعرض جاء بتوجيهات الوزير محمد صلاح الدين وزير الانتاج الحربي بهدف العمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وقام بشرح المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي للقطاع الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.