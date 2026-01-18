منصة مصر العقارية: تخصيص 95% من شقق ديارنا في اليوم الأول للحجز

18 حجم الخط

أعلنت منصة مصر العقارية الرسمية الانتهاء من تخصيص 95٪ من شقق ديارنا وفقا لأسبقية الحجز بكل شفافية وعدالة.

ويُعد غدًا آخر يوم لاستكمال مرحلة التخصيص بالمشروع عبر المنصة، وذلك للمتقدمين ومسددي قيمة جدية الحجز.

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تجريه الوزارة، والذي يتضمن توفير ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على عدة مراحل.

وتوفر الوزارة عدد 10,614 وحدة سكنية ضمن مشروع ديارنا، بمقدم جدية حجز يبلغ 201 ألف جنيه، وذلك في مدن:

السادات – برج العرب الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – العلمين – أكتوبر الجديدة – السويس الجديدة – بدر – 15 مايو – دمياط الجديدة – قنا الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع، ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سداده عند الاستلام.

- يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

