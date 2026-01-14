لجنة النقل بالنواب: اجتماعات مقبلة لتحديد أجندة العمل بدور الانعقاد الأول

18 حجم الخط

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل دورها في تبني ومناقشة كافة ملفات قطاع النقل في مصر خلال دور الانعقاد الأول.

انتخابات اللجان النوعية



وقال قرقر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب إعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية، إن اللجنة ستعقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، لتحديد أجندة عملها في دور الانعقاد الأول، بعد الاستماع إلى كافة آراء النواب أعضاء اللجنة، حول أبرز الأولويات والقضايا المطلوب دراستها باللجنة، بالتنسيق مع الحكومة.

ملفات وقضايا ملف النقل

وأشار قرقر، إلى أن هدف اللجنة من دراسة ملفات وقضايا ملف النقل هو استكمال مسيرة التنمية التى تشهدها البلاد فى ذلك القطاع الهام، مشيرا أن ما شهده قطاع النقل والمواصلات من طفرة خلال السنوات الماضية يعد إنجازا يحسب للدولة المصرية وقيادتها السياسية.

وتابع، علينا استكمال تلك الجهود وتعظيم الاستفادة منها والعمل على أن يشعر بها كل مواطن على أرض مصر

وتابع، تستهدف النجاح في تذليل أى عقبات أمام إنجازات ومشروعات النقل، حتى يشعر كافة المواطنين بتلك الانجازات علي أرض الواقع في كل مكان.

دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي

وأضاف أن فوزه برئاسة لجنة النقل في دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، هو تكليف يعتز به من زملائه النواب باللجنة، موجها الشكر للهيئة البرلمانية لحزبه مستقبل وطن التى اختارته للترشح في انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب

ووجه الشكر لحزب مستقبل وطن والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على ثقته في ترشيحه، متعهدا ببذل كل ما يستطيع من جهد للنجاح في تحمل تلك المسئولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.