الرقابة المالية توجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث سمالوط

وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف 100 ألف جنيه قيمة التعويض لأسرة كل متوفى بحادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، تنفيذا لأحكام قانون التأمين الموحد الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024.

وأعرب فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر المتوفين سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يربط على قلوبهم، سائلا المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين.

وجه رئيس الهيئة العاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم، لصرف مبالغ التأمين في أسرع وقت.

وتتضمن تغطية الوثيقة عن المجمعة الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 100 ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

وأكد المسئولون بالمجمعة أنهم سيعملون على إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت، على أن يتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على سرعة صرف المستحقات لكافة الحالات، كلف رئيس الهيئة، مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتسهيل كافة الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات للمتضررين.

وشددت المجمعة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظا على أرواحنا وأرواح أهالينا، إذ يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، حتى لو الطريق يسمح بسرعة أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام، وتجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة، مع الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات، والصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.

ويمكن لأسر المصابين أو المتوفين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية:

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

كما يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للمجمعة: لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمتضررين.

