نقيب المهندسين يعلن تمسكه بعدم الترشح لجولة جديدة

18 حجم الخط

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، أن علاقته بنقابة مهندسي الإسكندرية ممتدة منذ سنوات طويلة، شهدت تعاونًا في فترات صعبة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد قدرًا من الاستقرار والقوة النقابية.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع مهندسي الإسكندرية بمقر النقابة الفرعية، بحضور قيادات النقابة والمستشارين القانونيين، حيث استعرض النبراوي حصاد الدورة النقابية الحالية، مؤكدًا أنها كانت دورة قوية رغم المعوقات، وأن النقابة تسلّم الأمانة وهي أكثر تماسكًا، مع الاعتراف بوجود تحديات ما زالت قائمة.

وأوضح أن الحراك النقابي الحالي يتميز بزيادة التواصل بين المهندسين وتعدد الآراء، معتبرًا أن الجدل ظاهرة صحية تعكس وعي المهندسين وحرصهم على نقابتهم.

وشدد النبراوي على أن لقاءاته مع النقابات الفرعية لا تهدف لأي أغراض انتخابية، بعد حسم موقفه بعدم الترشح، مؤكدًا استمراره في دعم العمل النقابي والمشاركة بخبراته للمساهمة في بلورة رؤى تضمن استمرار نقابة قوية وناجحة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ووكيل نقابة المهندسين المصرية أن النقابة بالإسكندرية هي بيت لكافة المهندسين ومرحب بهم في كافة الأوقات كما أن استضافة مثل تلك اللقاءات والحوارات المفتوحة للرد على كافة استفسارات المهندسين.

وتناول اللقاء ملف أحد الشركات موضحًا أن نقابة المهندسين تمتلك 30% من الشركة منذ تأسيسها، وأن الخلاف ينحصر في نقطتين رئيسيتين:الأولى امتناع الشركة عن توزيع الأرباح على النقابة منذ إنشائها، والثانية سعي الشركة للاستحواذ الكامل على حصة النقابة للتخلص من خضوعها للرقابة المالية.

وأكد أن موقف النقابة القانوني قوي، وأنها اتخذت إجراءات قانونية لإلغاء الاكتتاب غير المعلن، مشيرًا إلى أن قيمة حصة النقابة ارتفعت لتصل إلى نحو 4 مليارات جنيه.

كما أضاف المهندس طارق النبراوي "نقيب المهندسين " أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة كان بناءً على اختياره بناءً على تفويض الجمعية العمومية له وأكد أن جميع أعضاء مجلس الإدارة لم يتقاضوا أي بدلات على تواجدهم وحضورهم بمجلس الإدارة.



كما استعرض النبراوي جهود النقابة في ملف الاستثمارات، مؤكدًا الاستعانة بمكاتب مالية متخصصة لتحقيق أفضل عائد، وتحقيق طفرة ملحوظة في إيرادات الدمغة الهندسية، إلى جانب التصدي لمحاولات تهميش النقابة أو التدخل في صلاحياتها القانونية.

وفيما يخص بدل التفرغ، أكد النقيب استمرار العمل والضغط لاعتماده كنسبة من المرتب. أما ملف التعليم الهندسي، فأوضح أنه يحظى بأولوية قصوى، حيث تم اتخاذ إجراءات حاسمة للارتقاء به، أبرزها اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية، ومنع قيد خريجي الجهات غير المؤهلة، وتنظيم أول مؤتمر للتعليم الهندسي داخل النقابة بحضور المسؤولين المعنيين.

وفي ختام اللقاء، أعلن النبراوي إقرار زيادة في معاشات المهندسين وفقًا للميزانية المتاحة وقرارات الجمعية العمومية، دعمًا للمهندسين في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن الحفاظ على موارد النقابة وحماية حقوق أعضائها سيظل أولوية أساسية.

و في نهاية اللقاء قام الدكتور محمد هشام سعودي بتكريم المهندس طارق النبراوي بمناسبة توليه رئيس اتحاد مهندسي العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.