سحب مكمل غذائي شهير لاحتوائه على أدوية محظورة في أمريكا

18 حجم الخط

سحبت شركة Modern Warrior للمكملات الغذائية أحد منتجاتها من الأسواق، بعد اكتشاف احتوائه على مواد دوائية غير مصرح بها وهذا ما أثار مخاوف صحية وتنظيمية بشأن سلامة المكملات المُسوّقة لتعزيز صفاء الذهن والطاقة.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن المنتج المسحوب، المعروف باسم "ريدي" والمباع ضمن مجموعة تحمل علامة Modern Warrior، كان يسوق كمكمل غذائي لتحسين التركيز والطاقة الذهنية، دون أن يخضع لموافقة مسبقة من الإدارة قبل طرحه في الأسواق.

وأظهرت الاختبارات أن المنتج يحتوي على ثلاث مواد دوائية: "تيانيبتين" و1,4-DMAA و"أنيراسيتام"، وهي مواد لا يُسمح باستخدامها في المكملات الغذائية داخل الولايات المتحدة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاختبارات قد أجريت من قبل إدارة الغذاء والدواء أو الشركة المصنعة نفسها.

ويعد "تيانيبتين" مضاد اكتئاب اصطناعي يُستخدم في بعض الدول، ويؤثر في مستقبلات الأفيون في الدماغ، ما يجعله مرتبطًا بمخاطر مرتفعة للإدمان والجرعات الزائدة، فضلًا عن احتمال تسببه بأفكار أو سلوكيات انتحارية، خاصة لدى من تقل أعمارهم عن 25 عامًا. ويُحظر بيع هذه المادة في الولايات المتحدة حتى بوصفة طبية.

أما 1,4-DMAA فهو منشط اصطناعي محظور، كان يُستخدم سابقا كمزيل لاحتقان الأنف، قبل أن ينتشر في سوق المكملات الغذائية نظرا لتأثيره القوي في زيادة الطاقة والتركيز. وحذرت إدارة الغذاء والدواء من تأثيراته الخطيرة على القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه محظور من قبل معظم الهيئات الرياضية الدولية.

وينتمي "أنيراسيتام" إلى فئة المركبات المحسّنة للوظائف الإدراكية المعروفة بـ"الأدوية الذكية"، والتي يُعتقد أنها تؤثر في النواقل العصبية المرتبطة بالتعلم والذاكرة. ورغم وجود نتائج إيجابية في الدراسات الحيوانية والمخبرية، فإن الأدلة السريرية الواسعة على البشر الأصحاء لا تزال غير كافية لإثبات فعاليته وسلامته.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، جرى توزيع مكملات "ريدي" على مستوى الولايات المتحدة بين أبريل 2022 وديسمبر 2025، ضمن مجموعة تباع بسعر يقارب 170 دولارًا، ما يعني أن سحب المنتج قد يؤثر في مئات الآلاف من المستهلكين، دون توفر تقدير رسمي لعدد المتضررين.

ويباع المنتج المسحوب تحت اسم "خطة إصلاح الجسم: صفاء الذهن"، ويأتي في عبوات سوداء تحتوي على 60 كبسولة، تحمل شعار MW الذهبي.

ودعت إدارة الغذاء والدواء المستهلكين الذين اشتروا منتج Modern Warrior إلى التوقف فورا عن استخدامه، محذرة من أن الجرعات الزائدة، خاصة عند تناول الكحول، قد تسبب تشوشًا ذهنيًّا ونوبات وضيقًا في التنفس، إضافة إلى مخاطر جسيمة عند تناوله مع بعض مضادات الاكتئاب.

وأعلنت شركة Modern Warrior، التي يقع مقرها في سكوتسديل بولاية أريزونا، وقف جميع مبيعات منتجاتها، ونقل المكملات المسحوبة إلى مناطق تخزين منفصلة وخاضعة للرقابة، مع إغلاق كامل المخزون المتبقي لمنع بيعه أو شحنه أو استخدامه عن طريق الخطأ.

ولم تصدر الشركة حتى الآن بيانًا رسميًّا أو تحذيرًا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال من غير الواضح كيف أُدرجت هذه المواد الدوائية في المنتج، أو ما إذا كانت قد أُضيفت عمدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.