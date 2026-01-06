الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل ومواعيد عرض مسلسل ليل

أبطال مسلسل ليل،
أبطال مسلسل ليل، فيتو
18 حجم الخط

انطلق مؤخرًا عرض المسلسل المعرب الجديد “ليل” الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنانة كارمن بصيبص، ولقد حاز العمل المقتبس عن المسلسل التركي “ابنة السفير” إعجاب الكثيرين مما دفعهم للبحث عن مواعيد عرضه.

مواعيد عرض مسلسل ليل

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل ليل، فإن الحلقات الجديدة تتوفر من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساء بتوقيت مصر و8 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن متابعة العمل على منصة شاهد وكذلك عبر شاشة MBC1.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ليل

ويشارك في بطولة مسلسل ليل نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم: محمود نصر، كارمن بصيبص، صباح الجزائري، يزن خليل، حلا رجب، فرح بيطار، جو طراد، ريم نصر الدين ووسام فارس. 

وحرص صناع مسلسل ليل على الحفاظ على روح النسخة الأصلية من مسلسل ابن السفير وأسلوبها المشوق، لكنه يقدم الحكاية بلمسة عربية والتي تدمج بين الرومانسية والدراما الاجتماعية، من خلال صراع العاطفة والسلطة والماضي الذي لا يهدأ. 

وتدور أحداث مسلسل ليل حول قصة حب استثنائية تنشأ بين شاب بسيط ينتمي لبيئة ريفية، وفتاة من طبقة اجتماعية مرموقة، في علاقة تتحدى القيود والفوارق والرفض العائلي. 

لكن رحلة العاشقين سرعان ما تتحول إلى صراع قاسي، بعد ليلة زفافهما عقب هروبهما من والد الفتاة حيث تنقلب فيها الحقيقة إلى شكوك جارحة وأسرار موجعة، لتبدأ سلسلة من الأحداث الدرامية التي تقود الأبطال نحو اختبارات صعبة وتغييرات كبرى في مصائرهم. 

العمل يقدم مزيجًا من العاطفة والتوتر والتقلبات الدرامية التي جعلت النسخة الأصلية من أكثر المسلسلات تحقيقا للنجاح.

مواعيد عرض مسلسل ليل ليل مسلسل ليل كارمن بصيبص محمود نصر

الجريدة الرسمية