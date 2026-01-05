500 جنيه منحة استثنائية للمحامين أصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد

18 حجم الخط

قرر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين صرف 500 جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وجاء في القرار:" بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983، والمعدل برقم 147لسنة 2019. يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع « خمسمائة جنيهًا»، على أن يتم صرف المنحة يوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026".

كما قرر مجلس النقابة في وقت سابق، استمرار الزيادة السنوية للمعاش بواقع 5% وصرف المعاشات بالزيادة الجديدة بداية من 1 يناير 2026، على أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش، بكامل المعاش حتى آخر وارث فلا ترث النقابة العامة المحامي.

يذكر أن نقابة المحامين دعت الجمعية العمومية في ديسمبر الماضي، لزيادة المعاشات، واعتماد الميزانيات، وزيادة الدمغة، وزيادة الاشتراك السنوي، واعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة وعزل مراقب الحسابات وتعيين آخر.

وبدأت نقابة المحامين، ١ يناير الجاري، تطبيق زيادة المعاشات التي أقرها المجلس واعتمدتها الجمعية العمومية للمحامين في 6 ديسمبر الماضي.

